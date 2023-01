Una Gioeübia di sette metri Illumina Solbiate Olona

L’ultimo evento che era stato possibile organizzare prima del Covid era stato proprio il falò della Gioeübia. Pertanto, oltre all’amore per la tradizione e al piacere di stare insieme, i solbiatesi hanno assaporato la gioia del ritorno senza restrizioni a questo appuntamento irrinunciabile dell’ultimo giovedi di gennaio.

I sempre talentuosi Mastrartisti, la formazione creativa di Pro loco Solbiate, ha realizzato un fantoccio dalle dimensioni impressionanti: con cinque mesi di Gioeübia e due di base, il falò di quest’anno ha davvero illuminato e riscaldato tutto il paese.

Tema scelto di quest’anno il caro bollette, con una lampadina a personificare la “vecchia” e la frase “Accendi la lampadina giusta” a far da corollario.

Come tradizione vuole, insieme alla Gioeübia sono stati bruciati i bigliettini che elencavano le cose brutte del 2022,in un falò propiziatorio per l’anno appena iniziato.

Oltre ai Mastrartisti, prezioso il contributo degli altri volontari, impegnati nella preparazione del gustoso risotto. Al loro fianco, il Gruppo Alpini e la Protezione civile, colonna mobile della provincia di Varese, attenta a garantire la sicurezza per tutti i presenti.

Un pubblico numeroso, di tutte le età, ha infatti affollato l’area feste di via San Vito, per una festa seguita anche in diretta su VareseNews e apprezzata da tutta la provincia.

Anche nei comuni limitrofi, a Castellanza, Olgiate Olona, Gorla Maggiore e Gorla Minore momenti di festa ricchi di allegria per altrettante Gioeübie, rinnovando una tradizione che non smette di conquistare e appassionare tutti.

Viva la Gioeübia!