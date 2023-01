Grave incidente sulla superstrada A4-Malpensa, un morto e due feriti

Gravissimo incidente, con un morto e due feriti, all’imbocco della superstrada per Malpensa a Magenta.

Il traffico è temporaneamente bloccato, in entrambe le direzioni, al km 26,800: è il punto in cui la superstrada da Malpensa, superata l’intersezione con l’autostrada A4, diventa una normale Statale, alle porte della cittadina di Magenta.

Nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli, si registrano una persona deceduta, un uomo di 70 anni, e due feriti, un uomo di 51 e uno di 58 anni. Atterrato l’elisoccorso, a supporto di ambulanze e automedica.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.