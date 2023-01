Ignoti distruggono i fiori per le pietre d’inciampo a Fagnano Olona, il sindaco: “Imbecilli e cretini”

È furiosa la reazione social del sindaco di Fagnano Olona, Marco Baroffio, contro gli ignoti che hanno distrutto la composizione floreale posizionata nei pressi di due pietre d’inciampo dedicate ai deportati fagnanesi, in occasione del Giorno della Memoria.

In un post sulla pagina Facebook condanna il gesto: «Credo siano durati 6 ore, forse 7. Un vaso per commemorare il giorno della memoria distrutto poco dopo il suo posizionamento. Non avete fatto un dispetto a me Sindaco o al comune, non avete solo offeso la memoria dei morti, ma avete dimostrato ancora una volta quanto siete cretini! Sì, cretini e imbecilli. Chi fa questo genere di atti dimostra solo questo! L’educazione e la civiltà, in questo 2023, sono parole da far diventare reali e non solo semplici termini da utilizzare sui post di indignazione su Facebook».