La Torrefazione El Miguel al fianco del “Caffè delle donne”

Il mondo del caffè è molto vasto e comprende più di 25 milioni di coltivatori, molte delle quali sono donne che lavorano in condizioni spesso precarie. Per aiutare queste donne, nel 2003 è nata l’International Women’s Coffee Alliance (IWCA), con l’obiettivo di garantire una vita migliore e di promuovere la partecipazione delle donne all’interno dell’industria del caffè.

La Torrefazione El Miguel, attraverso le sue Caffetterie, vuole far conoscere a un pubblico sempre più ampio questo speciale progetto, conosciuto come “Caffè delle donne”. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’8 marzo, i locali saranno allestiti con locandine e cartelli vetrina che informeranno i clienti sulla missione dell’IWCA e sulla possibilità di sostenere l’associazione acquistando un pacchetto di questo caffè.

Il motto dell’IWCA “Strong women=strong coffee” sottolinea l’importanza di sostenere le donne all’interno dell’industria del caffè e di promuovere un mondo più equo e sostenibile. Con l’acquisto di un pacchetto di “Caffè delle donne”, i clienti potranno contribuire a questa importante missione.