Le opere di Antonio Vasco in mostra al Caffè Bosisio di Varese

Il 5 e il 12 febbraio l’artista sarà presente per illustrare la raccolta “Art is Life”

Allo storico Caffè Bosisio nel cuore di Varese – in via Marcobi 3 – nelle domeniche 5 e 12 febbraio dalle ore 8.30 fino alle ore 18.00 si terrà “Art is Life”, la mostra del giovane pittore emergente, Antonio Vasco (http://www.exalto.it/ritratti-dartista/).

L’artista ha già esposto in diverse occasioni in importanti collettive d’arte, tra le quali due mostre realizzate a cura di Vittorio Sgarbi, la prima a Cortina d’Ampezzo (Paesaggi d’Italia) dove ha esposto l’opera intitolata “Sunset”, la seconda presso la Villa Reale di Monza (Artisti d’Italia) con l’opera “Winner” ed entrambe sono catalogate.

In entrambe le date sarà presente l’artista che ai visitatori (gratuito e libero l’ingresso) descriverà la propria tecnica e la propria poetica.