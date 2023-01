Mastini a tutto volume, travolto 9-2 l’Appiano

Ennesima prova di forza dei Mastini Varese che nel terzo turno del Master Round – la seconda fase del campionato con girone che comprende le migliori cinque squadre – travolgono l’Appiano con un larghissimo 9-2 sul ghiaccio di via Albani. Il modo migliore per inaugurare la settimana che porterà alle Final Four di Coppa Italia dell’Acinque Ice Arena, anche se per garantirsi la qualificazione bisognerà prima eliminare il Bressanone.

Questo Varese però sta viaggiando su ritmi vertiginosi e se n’è accorto anche il giovane Appiano, battuto per la terza volta in tre incontri in questa stagione. Se prima di Natale però i Pirates erano stati piegati 4-2 solo nel finale, stavolta al palaghiaccio – tutto esaurito – la partita è stata a senso unico.

L’oriundo Marco Franchini è stato forse il maggiore protagonista della serata, con tre reti messe a segno ma ovviamente non è stato l’unico a brillare: Piroso, uno degli idoli indiscussi del pubblico, ha siglato due gol confermando l’ottima vena offensiva mentre il tabellino degli scorer è stato completato da Cordiano, Tilaro, Desauteles e Marcello Borghi. Una varietà notevole in fase realizzativa che toglie punti di riferimento alle difese e permette alla squadra di Deveze di colpire in tanti modi.

Poco da dire per il resto: i Mastini sono stati più disciplinati (solo 8′ di penalità), chirurgici con l’uomo in più (ben quattro reti in powerplay), attenti con quello in meno (una sola rete concessa in inferiorità) e molto più pressanti con oltre 40 conclusioni scagliate verso la gabbia avversaria. L’Appiano ha provato anche a cambiare il portiere ma c’è stato poco da fare e così i gialloneri restano davanti a tutti con 4 punti di vantaggio su un Pergine pericolosissimo (una gara in meno, 5-1 al Caldaro).

LA PARTITA

In meno di 3′ il Varese passa a condurre con Piroso – dopo raffica giallonera – scaldando subito il pubblico di via Albani, numeroso anche questa volta. L’Appiano non ci sta e reagisce con il finnico Raisanen per il momentaneo 1-1 dalla media distanza. Poco prima del quarto d’ora ecco il vantaggio firmato da Cordiano dopo un ottimo recupero di Allevato ma è negli ultimi istanti del terzo che il Varese si prende un bel pezzo di vittoria. L’Appiano resta a 3 contro 5 per due penalità evitabili e Franchin fa secco Paller; poco dopo ci pensa Tilaro a siglare il 4-1 su un errato rinvio dei Pirati.

Il poker al primo intervallo è significativo: da quella situazione gli ospiti non riusciranno più a rialzarsi anche perché Franchini al 24′ fa saltare in piedi per la quinta volta i tifosi di casa. L’Appiano si rivede giusto il tempo di accorciare con Erlacher ma nel giro di 9″ effettivi Franchini, scatenato, ristabilisce le distanze. Che per gli ospiti non sia serata lo dimostra Morandell che fallisce un rigore: Perla allora si esalta e salva un paio di volte la gabbia varesina prima delle reti di Desauteles e M. Borghi per l’8-2 del 40′.

Nel terzo periodo la furia giallonera si placa ma non del tutto, perché c’è di nuovo il tempo di esultare sulla doppietta personale di Piroso. Peccato per una brutta carica di Lancsar che lascia a terra Tilaro dolorante, e a questo punto poco importa che per l’altoatesino arrivi la penalità partita: l’attenzione di tutto il popolo giallonero è ora per il match di martedì, in casa con il Bressanone, che dovrà dare il pass per le finali di Coppa. Poi, nel prossimo weekend, tutta Varese proverà a spingere i gialloneri verso il trofeo.