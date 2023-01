Mauro Vitiello è il nuovo presidente della Camera di Commercio di Varese

È Mauro Vitiello il nuovo presidente della Camera di Commercio di Varese per il mandato 2023-2027. Il successore di Fabio Lunghi è stato nominato dal Consiglio camerale nella serata di lunedì 30 gennaio alle Ville Ponti di Varese con un voto all’unanimità: 24 voti su 24 (un consigliere era assente).

Sorridente, evidentemente soddisfatto, per il voto unanime espresso dai consiglieri (è la prima volta che succede), Vitiello ha espresso alcune linee guida del suo mandato alla presidenza dell’ente camerale: sostegno al manifatturiero, anima di questo territorio, sviluppo del turismo e progetti legati al nuovo polo energetico di Malpensafiere.

Il 9 febbraio prossimo si terrà la nomina della giunta camerale.

CHI È VITIELLO

Vitiello è nato a Milano il 21 febbraio 1979. È il secondo presidente più giovane di un ente camerale in Italia. Dopo aver conseguito il diploma in informatica si è specializzato attraverso un master alla SDA Bocconi in digitalizzazione dei processi documentali per poi diplomarsi in Gestione e strategia d’impresa alla Business School de “Il Sole 24 Ore”.

Ha cominciato a lavorare nell’impresa di famiglia, la Copying Srl di Caronno Pertusella, nel 2000. Allora l’impresa si occupava di vendita e noleggio di periferiche di stampa per uffici. Dopo aver ricoperto tutte le funzioni operative, nel 2010 è diventato amministratore e socio portando la società ad essere una tra le realtà di riferimento nel settore della dematerializzazione e digitalizzazione dei processi aziendali e gestione di infrastrutture di Information Technology. È stato presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e presidente di PromoVarese.