Mercoledì il dibattito tra tre candidati di Gallarate alle elezioni regionali 2023

A Gallarate si tiene mercoledì sera (1° febbraio) uno dei pochi confronti “a viso aperto” previsti in questa campagna elettorale per le regionali del 12-13 febbraio.

Con un dibattito tra candidati dei tre schieramenti principali, legato anche alla specificità territoriale della zona di Gallarate e Malpensa.

Promotore della serata è il gruppo della lista civica cittadina Città è Vita, che riunisce anche sensibilità diverse.

Tre, come detto, i candidati che si confronteranno: Samuele Astuti, consigliere regionale uscente (Pd), rappresenterà la coalizione di centrosinistra che sostiene Pierfrancesco Majorino.

Giacomo Cattaneo, candidato nelle liste di Azione, illustrerà le idee della coalizione a sostegno di Letizia Moratti.

Giuseppe De Bernardi Martignoni, presidente del consiglio comunale (Fratelli d’Italia), sarà invece la voce della coalizione che sostiene Attilio Fontana.

La lista di Unione Popolare, che appoggia la candidata presidente Mara Ghidorzi, non sarà invece presente.

L’appuntamento è alle ore 21 di mercoledì, alle Scuderie Martignoni, in via Venegoni angolo via XX Settembre a Gallarate.

Non sono state certo numerose fin qui le occasioni di dibattito e confronto aperto tra i candidati, di solito più impegnati in serate di propaganda personale e con la propria area di riferimento. Settimana scorsa il dibattito organizzato alle Acli di Varese ha visto confrontarsi Samuele Astuti per Majorino e Giuseppe Licata per Moratti, mentre Francesca Brianza – candidata per Fontana – ha annullato all’ultimo la partecipazione.

