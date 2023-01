Mezzo pesante colpisce il ponte della Sp1 a Buguggiate, chiusa la strada

Un veicolo pesante che stava percorrendo via Cavour a Buguggiate ha urtato il ponte della SP1. Nell’urto alcuni calcinacci si sono staccati dal manufatto cadendo al suolo.

Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco dalla sede di Varese per mettere in sicurezza l’area. La viabilità della via Cavour è stata interrotta al fine di permettere le operazioni di verifica sull’impalcato del ponte.