A Natale scegli un dono “buono”, l’iniziativa dell’Alveare di Buguggiate per sostenere la ricerca e i più bisognosi

Questo Natale l’associazione L’Alveare ODV di Buguggiate propone una scelta di regali che va oltre il semplice gesto materiale, e invita tutti a fare un dono che possa davvero fare la differenza.

Galleria fotografica Natale all’Alveare Odv di Buguggiate 4 di 8

Nella sede dell’associazione, in via XXV Aprile 33 a Buguggiate, sarà possibile trovare una selezione di prodotti biologici, naturali e realizzati con passione e cura, che rispecchiano pienamente lo spirito di sostenibilità e solidarietà che anima l’Alveare (li trovate nella galleria fotografica).

In questa stagione natalizia, l’associazione propone cesti e confezioni regalo pensati per chi desidera un regalo genuino e sano.

Tra le proposte spicca la “Calza della Befanina Alveare”, un’idea originale e sostenibile, realizzata con materiali di recupero. La calza può essere personalizzata, scegliendo tra dolcetti e sorprese per bambini, oppure optando per la versione per i più grandi, la “calza della salute”, con marmellate, succhi bio, miele e mandorle. Non mancano poi oggetti regalo realizzati a mano, che rendono ogni dono unico, e caldi capi vintage in ottime condizioni, perfetti per un regalo che dona nuova vita a ciò che sembrava dimenticato.

Ma quest’anno, l’iniziativa dell’Alveare non si ferma al piacere del regalo. Sostenendo l’acquisto di questi prodotti, infatti, sarà possibile contribuire a due progetti di grande valore: il Premio alla Ricerca in Radiodiagnostica per l’Ospedale di Circolo di Varese e il progetto “Pane di S. Antonio”, che offre supporto ai più bisognosi attraverso la distribuzione di cene ai poveri. Un’opportunità concreta per rendere questo Natale non solo speciale, ma anche solidale.

Acquistando presso l’Alveare, ogni gesto si trasforma in un aiuto concreto.

Per sostenere questi progetti, è possibile effettuare un bonifico sul conto dell’associazione con la causale specifica (IBAN: IT52I0840450700000000043396, con causale: Premio per la ricerca in Radiodiagnostica o Progetto “Pane di S. Antonio”), oppure visitare la sede dell’associazione, che sarà aperta in diversi orari durante il mese di dicembre.

Orari del mese di dicembre

Mercoledì 4 | dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19

Sabato 7 | dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19

Martedì 10 | dalle 9 alle 12

Mercoledì 11 | dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19

Sabato 14 | dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19

Martedì 17 | dalle 9 alle 12

Mercoledì 18 | dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19

Sabato 21 | dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19

Lunedì 23 | dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19