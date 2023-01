Il mondo visto dalle mani è Schiaffo, spettacolo in scena allo Spazio Kabum di Varese

Sono le Mani di Jacopo Tealdi a portare in scena Schiaffo, spettacolo vietato ai minori di 16 anni in programma sabato 14 gennaio alle ore 21

Il terzo appuntamento della stagione di circo teatro a Spazio Kabum è doppio: sabato 14 gennaio alle ore 21, dopo lo spettacolo pomeridiano per famiglie U.mani.tà (leggi qui) andrà in scena “Schiaffo”, spettacolo realizzato dalle magiche mani di Jacopo Tealdi, ma per un pubblico più adulto (vietato ai minori di 16 anni).

Come vuole la collaudata formula della rassegna i teatro circo, l’ingresso è libero, con “uscita a cappello” cioè a offerta libera, ma consapevole.

In Schiaffo, Jacopo Tealdi #quellodellemani esagera. Le sue mani sfacciate e intrecciate raccontano il mondo dal loro punto di vista: cosa direbbero le nostre mani se potessero parlare? Cosa sono costrette a fare ogni giorno, forse contro la loro stessa volontà? Perché l’essere umano non capisce le leggi basilari del buon senso? Esistono mantra nella lingua italiana per riuscire a vivere meglio? Perché veniamo al mondo in questo modo e perché pensiamo male di continuo?

Le risposte a queste domande hanno quel suono che fa una mano quando incontra la morale: un clamoroso Schiaffo!

Gradita la prenotazione scrivendo via WhatsApp al 349 4568018 (Alessandra).

Spazio Kabum è in via Guicciardini 114, a Varese.