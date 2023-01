Orientamento scolastico: come indirizzare i giovani verso scelte consapevoli

Quanto può essere difficile per un giovane studente scegliere la scuola superiore a cui iscriversi? Per questo motivo è nato uno speciale “a puntate”, realizzato in collaborazione con la Provincia di Varese, dedicato all’orientamento e pensato per gli studenti che devono compiere proprio questo difficile passo. Una sorta di guida nata con l’obiettivo di fare chiarezza tra le molte strade percorribili, a partire dai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale fino ad arrivare all’Istruzione Liceale.

Scegliere la scuola “giusta”: i consigli della psicologa per non sbagliare

Ci siamo confrontati con Miryam Pinotti, psicoterapeuta specializzata in adolescenti, preadolescenti e problemi genitoriali connessi alla crescita dei figli. Ecco i suoi consigli pratici in merito.

In che modo è possibile aiutare i ragazzi a compiere una scelta scolastica consapevole?

Si tratta di una scelta importante, forse la prima grande scelta che i ragazzi sono chiamati a fare per il proprio futuro e questo spaventa non poco.

La squadra di adulti che normalmente gravita loro intorno -dai genitori agli educatori- svolge una funzione rispecchiante: è come se i ragazzi si guardassero attraverso uno specchio e si chiedessero chi stanno diventando e chi vorrebbero diventare in futuro.

I consigli sono sempre utili e si possono dare stando però attenti a non farli diventare delle predizioni, schemi prestabiliti che impediscono ai giovani di far emergere il proprio sé. La scelta del futuro va intesa come “un gioco di squadra” e si basa sulla valutazione di ambizioni, aspirazioni, attitudini e capacità.

Cosa fare se si è indecisi tra due o più scuole?

Chiaramente non è possibile sostituirsi ai ragazzi nella scelta del percorso di studi ma si possono invece offrire loro gli strumenti necessari per metterli nella condizione di scegliere autonomamente: dalle piattaforme online alla guida PerCorsi redatta dalla Provincia di Varese, dalla partecipazione agli Open Day al confronto diretto con allievi che già frequentano una determinata scuola e sono in grado di offrire spunti di riflessione.

Cosa succede se ci si rende conto di aver sbagliato indirizzo?

Spesso il senso di fallimento che accompagna questa presa di coscienza, la delusione che ne deriva, il timore di deludere genitori e insegnanti, può scoraggiare i ragazzi dal cambiare rotta. Si tratta di sensazioni che portano ad un evitamento che ha come scopo il mantenimento dello status quo. Niente di più sbagliato: la scuola è una cosa seria, è il luogo dove i giovani passano la maggior parte del loro tempo, dove costruiscono il loro futuro e se ci si accorge di aver sbagliato indirizzo è possibile cambiare istituto, valutando insieme agli adulti di riferimento i tempi e le modalità più adatte. E’ importante accompagnare i ragazzi durante questa fase e far capire loro che il tutto può essere affrontato con la massima serenità.

Le iscrizioni

Anche quest’anno le iscrizioni avvengono unicamente in modalità online sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Quest’anno sarà possibile inoltrare le domande dalle 8.00 del 9 gennaio 2023, fino alle 20.00 del 30 gennaio 2023.