Pop Up e SdueT insieme: gli Imagine Dragons interpretati da quindici talenti di Varese

Le Pop Up, celebre gruppo vocale femminile di Varese, pubblica un nuovo video e, come i precedenti, ha tutte le caratteristiche per “macinare” numeri.

Il video, il terzo pubblicato da questa formazione che vede dodici ragazze, dai 16 ai 22 anni, che cantano a quattro voci e interpretano “Radioactive” degli Imagine Dragons (arrangiamento di Mark Brymer), registrato in un capannone industriale di Busto Arsizio.

Con loro gli SdueT, il duo emergente di violino e violoncello, composto da Simone Aguzzi e Tommaso Losito, due giovani musicisti di Varese. Alla beatbox Pietro Losito.

La prima clip della formazione è uscita 7 mesi fa con “Lullabye” (Goodbye My Angel), la seconda sulle note di “Kiss from a rose” girata aVilla Toeplitz. Per tutti i video la produzione è di Solevoci, montaggio e riprese Cactus Production di Matteo Ballarati e alla direzione artistica di Fausto Caravati.

“La sfida è mettere in scena un prodotto di qualità – racconta Fausto Caravati, direttore artistico del progetto. Molto spesso – continua – quando si parla di “musica colta” si fa riferimento solo al mondo della musica classica. Noi vorremmo “sfatare” questo mito e proporre elementi melodici, ritmici, armonici e timbrici propri della musica pop. Il tutto fatto a regola d’arte, proponendo un’offerta “alta” per gli ascoltatori. Prestiamo grande attenzione alla professionalità degli arrangiamenti e alla preparazione musicale degli interpreti. Il tutto proposto da giovanissimi di Varese”.

Cosa aspettarci per il futuro? “Dopo alcune esibizioni nei concerti di Solevoci, dove sono state molto apprezzate, finalmente a maggio il loro primo concerto live. Restate connessi sui canali Solevoci!”.

Le Pop Up sono un gruppo vocale pop tutto al femminile di Varese, nato nel 2016 in seno a Solevoci. 12 ragazze dai 16 ai 22 anni per 12 voci, divise in 4 sezioni corali. Nel 2017 hanno vinto il primo premio al Concorso Internazionale di Riva del Garda “In…Canto sul Garda” e il secondo premio al Corale Nazionale di Vittorio Veneto.

Questa la formazione attuale: Alessia Ferrari, Eva Bagutti, Laura Zecchini, Elisa Saccol, Caterina Montoli, Francesca Visalli, Gaia Finazzi, Jeanne Frey, Angelica Braghini, Elisa Mai, Francesca Raimondi, Silvia Ferlito, Eleonora Casali e Asja Sangiorgio. Direttore artistico: Fausto Caravati. Tutte hanno alle spalle una solida formazione in campo musicale: chi sta frequentando il conservatorio, chi ha un diploma di liceo musicale o chi lo sta ottenendo.

SdueT sono entrambi nati a Varese, Simone Aguzzi, violinista e Tommaso Losito, violoncellista danno vita al progetto SdueT nell’estate 2019. Compagni di studio fin da piccoli, accumulano grande esperienza in ambito orchestrale, cameristico e solistico, condividendo gran parte del loro bagaglio concertistico, suonando insieme sia in Italia che all’estero. Nel 2020, cominciano ad inserirsi nel panorama musicale come duo e grazie all’appoggio di un giovane team di talenti, si cimentano nella creazione dei loro primi contenuti sulle principali piattaforme social proponendo a Varese e provincia lavori capaci di fondere sapientemente la magia degli archi con quella di sonorità pop e rock.