Quaranta persone evacuate nella notte per un incendio a Milano

Fiamme poche, ma molto fumo a causa dei rifiuti che bruciavano nella notte in uno stabile abbandonato in via Cavezzali a Milano. Si tratta di una traversa di via Padova in un luogo conosciuto per ospitare senzatetto e clochard che nell’immobile, specialmente d’inverno, trovano riparo.

L’incendio si è sviluppato prima dell’alba e sono state temporaneamente evacuate circa 40 persone, senzatetto di varie nazionalità che dormono nel palazzo, ma il 118 non ha dovuto medicare o trasportare nessuno.

L’allarme è stato dato intorno alle 5, quando le fiamme si sono sprigionate in un cumulo di rifiuti alla base di una scala e in breve, tra fuoco e fumo, hanno interessato quattro piani tra il quarto e l’ottavo, come riferito dalla Polizia Locale intervenuta sul posto insieme ai soccorritori.

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco di Milano.