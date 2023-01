A Ranco il raduno dei “Brovelli nel mondo”

La Pro Loco Ranco, in collaborazione con il Comune di Ranco e il gruppo Facebook “Brovelli nel Mondo”, è lieta di annunciare l’evento Brovelly Day. Questo evento segna il primo raduno internazionale dedicato al cognome Brovelli e si terrà il 12 agosto in occasione della 46a edizione della Festa sotto il Salice sul lungolago di Ranco.

Ranco, noto come “dei Brovelli” a causa delle ricerche storiche che dimostrano che la maggior parte dei Brovelli presenti nel mondo hanno origine proprio in questo paese.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare brovelliday@prolocoranco.it. Non perdete l’occasione di partecipare a questa occasione unica e speciale per la famiglia Brovelli.