Sanità territoriale a Busto Arsizio, Maggioni (Pd) invita all’incontro con Majorino: “Serve un cambio di passo”

Il capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale Maurizio Maggioni torna ad esternare sul progetto di nuovo ospedale a Beata Giuliana e sulla riorganizzazione della sanità territoriale in città (case della salute e ospedali di comunità) ma anche sul depauperamento dell’offerta sanitaria nei due ospedali esistenti di Busto Arsizio e Gallarate.

«L’obiettivo di costruire un ospedale territoriale di Malpensa all’interno di una più forte rete sanitaria locale avrebbe meritato, da sette anni a questa parte, un’ elaborazione programmatica e progettuale all’altezza di un territorio strategico per Regione Lombardia, che avrebbe richiesto un protagonismo attivo dell’Assessorato regionale e delle Amministrazioni locali. Cosi non è stato. Anzi all’inerzia intorno ai problemi posti da un nuovo progetto , si è affiancata la depauperazione dei servizi esistenti» – dichiara Maggioni.

Il consigliere comunale del Partito Democratico chiede, quindi, di cambiare passo e metodo partendo dalla commissione di giovedì: «Ci sono le possibilità e i tempi per farlo, considerando temi specifici con dibattiti con professionisti, tecnici e associazioni. Se ne discuterà nelle Commissioni Consiliari convocate per giovedì sera».

Successivamente a Busto Arsizio venerdì 20 gennaio alle ore 21, sarà presente ai Molini Marzoli il candidato

Presidente per la Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino: «Anche questa è l’occasione per affrontare il tema della riforma sanitaria insieme con la consigliera comunale Valentina Verga, che è candidata per la città di Busto.

Il nostro primo impegno accanto alla prospettiva di un cambio di direzione programmatica in Regione Lombardia è quello di assicurare la continuità ed il miglioramento dei servizi sanitari rafforzando l’ospedale esistente e realizzando le case della salute e gli ospedali di comunità, unica possibilità per garantire anche la qualità di qualsiasi nuovo progetto».