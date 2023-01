Scontro in corso Repubblica a Somma Lombardo, tre feriti in ospedale

Incidente stradale con tre feriti a Somma Lombardo, per uno scontro frontale tra due auto.

È accaduto poco dopo le 11 di lunedì mattina, 2 gennaio 2023, all’altezza dell’incrocio con via Galileo Galilei.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori con tre ambulanze (da Croce Rossa Busto, Sos Rovate e CVA Angera) oltre all’automedica, in codice rosso (foto d’archivio).

Tre sono le persone trasferite in ospedale, due donne di 58 e 73 anni e un uomo di 84. Sono tutti in “codice giallo”, vale a dire feriti ma non in pericolo di vita: due sono state portate al Circolo di Varese, la terza al Sant’Antonio Abate di Gallarate.

In corso Repubblica anche la Polizia Locale di Somma per i rilievi di rito e per gestire il traffico veicolare.