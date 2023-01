Una serata da fan con Simone e Lucia, la coppia che ha scelto di diventare giramondo e lo racconta su Youtube

E’ stata una serata speciale quella di martedì 24 per le circa 300 persone che si erano prenotate alle 19.30 e alle 21.30 da Lasergame, locale “nerd” in via Mecenate a Milano che ha ospitato la tappa milanese degli incontri di Stepsover, il canale Youtube che racconta la vita nomade che da ormai sei anni Simone Monticelli e Lucia Gambelli stanno effettuando sul loro camion “Valentino”, un Man riadattato a casa su ruote da loro stessi, e che li sta accompagnando in un viaggio che li porterà in giro per il mondo.

Quella di Milano era solo una tappa delle tre – le altre sono a Padova e a Firenze – organizzate durante il temporaneo soggiorno della coppia in Italia, che ha raggiunto i parenti durante le vacanze di Natale: il totale delle persone incontrate è stato quindi molto di più.

C’ero anch’io all’appuntamento delle 21.30 a Milano, che da solo ha unito piu di 150 persone, alcune arrivate da più lontano di me, che partivo da Varese: da Pinerolo, da Chivasso, dal Canton Ticino. Un vero evento e una grande sorpresa per la coppia che sta girando il mondo da circa sei anni, e che da cinque lo sta documentando su un canale Youtube che ormai conta oltre 300mila iscritti, molti dei quali “guadagnati” durante il lockdown.

Con tre video di mezz’ora alla settimana hanno permesso a 100mila persone ogni volta (Questo è all’incirca il numero di visualizzazioni delle loro ultime tappe) di “Visitare il mondo restando seduto in divano” perchè “Lucia e Simone sono dei professionisti ed il loro entusiasmo nell’affrontare viaggi e difficoltà è contagioso” come scrive uno dei membri dell’equipaggio (Simone e Lucia chiamano così tutti coloro che li supportano: chi semplicemente seguendoli, chi abbonandosi al loro canale Twitch, chi come patreon) sulla loro pagina Facebook.

Un viaggio a cui in tanti si sono affezionati: è diventato infatti un appuntamento quasi “televisivo” ogni martedì, giovedì e domenica e ha creato una straordinaria comunità interessata affettuosa e civile – un caso rarissimo nel mondo dei social – che ha voluto far sentire la sua vicinanza in questa occasione di incontro, prima che ripartano per il loro giro del mondo.

Per chi vuole conoscerli meglio, Lucia e Simone hanno scritto anche un libro, appena pubblicato da Sperling & Kupfler: si intitola “Cambio di rotta” e racconta la loro storia, da quando hanno deciso di crearsi la loro “casa su ruote” alla partenza e ai primi anni di viaggio in Sudamerica.