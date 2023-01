Synergie seleziona operai, impiegati per ufficio logistico e magazzinieri

Synergie Italia Agenzia per il Lavoro Spa è sempre alla ricerca di persone piene di energia e voglia di mettersi in gioco. Ogni giorno lo staff Synergie lavora per aiutare gli altri a trovare lavoro.

Operai qualificati

Synergie Italia S.p.a, ricerca per multinazionale con presidi in provincia di Varese operai qualificati da inserire in qualità di: montatore meccanico, tornitore, fresatore, addetto controlli dimensionali, saldatore e operatore trattamenti termici, addetto cnc.

Si richiede

Diploma in ambito tecnico

Esperienza, anche breve, nel ruolo

Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione con prospettive.

Il livello di inserimento sarà commisurato in base all’esperienza e professionalità.

Per candidarsi inviare curriculum aggiornato a: lavorovarese@synergie-italia.it

Magazziniere – Mulettista

Posizione

La risorsa sarà inserita in Magazzino e si occuperà principalmente di:

movimentazione e stoccaggio dei bancali tramite utilizzo di Muletto frontale e laterale ;

; utilizzo transpallet elettrico e manuale per movimentazione materiali;

registrazione materiali in entrata e uscita tramite utilizzo computer e palmare con lettura Barcode ;

e palmare con lettura ; assemblaggio componenti con utilizzo cacciaviti e trapani avvitatori.

retribuzione al livello 5 del Ccnl Commercio Confcommercio, con una retribuzione oraria lorda di € 8,75, una retribuzione mensile lorda di circa € 1517, per 14 mensilità, più straordinari.

Luogo di lavoro: Vicinanza Gorla Minore

Orario di lavoro: full time a giornata (8.00-12.00 e 13.00-17.00), con possibilità di straordinari il sabato mattina;

Contratto di somministrazione con iniziale prova, a seguire proroghe con scopo assunzione diretta da parte dell’Azienda

Inviare la propria candidatura a saronno1@synergie-italia. it

Addetto/a call center inbound – NO vendita

Posizione

Le risorse selezionate forniranno assistenza telefonica a utenti privati ed aziende.

I candidati potranno lavorare su attività legate al settore Assicurativo, Intrattenimento, Telecomunicazioni, Pubblica Amministrazione ed Energia.

Requisiti

La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

competenze informatiche di base relativamente ai principali strumenti di lavoro (Office)

buone capacità dialettiche

spiccate doti relazionali e comunicative

passione e curiosità per la tecnologia

forte orientamento al risultato

Disponibilità a lavorare su turni, anche spezzati

capacità di problem solving

gradita esperienza nella mansione

Luogo di lavoro: Gerenzano

Orario di lavoro: part time 20h settimanali, da lunedì a domenica su turni, con orario dalla 08.00 – 22.00 (festivi compresi)

Livello e inquadramento: CCNL telecomunicazioni II livello

I/le candidati/e verranno inseriti in un iter di formazione di due settimane.

È necessario al fine dell’inserimento la frequenza al corso di formazione in presenza (gratuito)

Dal lunedì a venerdì, 6 h al giorno (9 – 15.30 con mezz’ora di pausa)

Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione iniziale di un mese con successive proroghe.

Inviare la propria candidatura all’indirizzo mail legnano1@synergie-italia.it

Impiegato/a back office logistico

La figura si occuperà di garantire la consegna tempestiva e accurata delle merci ai clienti in tutto il mondo, collaborando con le altre funzioni aziendali coinvolte nel processo (vendite, amministrazione, planning & procurement), e i clienti, preparare le pratiche di spedizione, la documentazione doganale ed interagire con fornitori di servizi logistici per prenotazioni e richieste di preventivo secondo le indicazioni del Logistics Supervisor, inoltre dovrà fornire una conferma del carico accurata, completa e tempestiva, tracciare e seguire l’andamento delle spedizioni verso le destinazioni previste e fornire al Sales Backoffice o ai clienti risposte in merito a quesiti sulle spedizioni, aggiornare i sistemi ERP, WMS ed i file dedicati alle rilevazioni statistiche con le informazioni sulle spedizioni gestite; sarà incaricato di preparare la documentazione relativa alle attività di stoccaggio e carico dei rifiuti per lo smaltimento degli stessi in conformità con le norme vigenti ed aggiornare il relativo sistema.

Luogo di lavoro: Daverio

Orario di lavoro: full time su giornata 08.00 – 12.00 e 13.00-17.00

Offerta: da valutare in base al profilo

Inviare la propria candidatura all’indirizzo mail sestocalende1@synergie-italia.it

