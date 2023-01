Torna il corso di antiaggressione femminile per le donne di Luino

Dopo il successo della prima edizione, che ha visto la partecipazione di ben 16 donne, il corso di antiaggressione femminile di Virginio Laurini verrà riproposto anche nella nuova edizione di febbraio-maggio di Luino corsi.

Aperto a donne di qualsiasi età e finalizzato ad apprendere, secondo il metodo impact, alcune tecniche di difesa, il corso, come già avevamo documentato con un articolo che trovate cliccando qui, si propone prima di tutto di insegnare a fare prevenzione «che rappresenta il lavoro più importante per evitare potenziali situazioni di aggressione» racconta il maestro Laurini.

Un corso dalla «validità molteplice – aggiungono alcune delle donne partecipanti alla prima edizione –. Virginio fa subito riflettere sul fatto che lo scopo non è affrontare ma evitare l’aggressione. Ci ha insegnato ad avere diversi livelli di attenzione, a non farci trascinare dagli eventi ma a gestirli con la presenza e l’attenzione. Questo è utile non solo per prevedere il pericolo, ma anche per godere appieno di ciò che ci circonda, perché la speranza di trovare il bello intorno a noi non deve mai mancare».

E se l’obiettivo più importante è quello di fare prevenzione, non mancano di certo simulazioni di aggressione che si propongono di essere il più reali possibili per abituare il corpo a reagire. «Con questo corso ho imparato a difendermi con tecniche semplici ed efficaci ma soprattutto a minimizzare il rischio di essere aggredita grazie alla prevenzione, acquisendo maggiore sicurezza in me stessa. Ho anche capito cosa mi mancava, cos’è la determinazione e ho scoperto qual è il significato di un “no” consapevole – fanno sapere ancora -. L’insegnante e gli assistenti, molto bravi e preparati, hanno contribuito a creare un gruppo unito e affiatato. Un’ esperienza utilissima e interessante che consiglio a tutte.»

Il corso – a cui c’è possibilità di iscriversi fino al 20 gennaio sul sito del comune – si terrà ogni venerdì dalle 20:00 alle 21:30 presso la palestra della scuola primaria di Creva (via Bottacchi 25).