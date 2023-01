Un imprenditore anonimo dona 1.700 euro di alimenti alla Croce Rossa di Luino

Donati 1.700 euro di alimenti tra pasta, passata di pomodoro, biscotti, latte, tonno e riso da un imprenditore locale, che vuole restare anonimo, alla Croce Rossa di Luino e Valli, finalizzati all’assistenza delle famiglie in difficoltà del territorio.

«Questo è un segno della generosità che accomuna tante persone che vogliono contribuire a migliorare la vita di chi è più in difficoltà – commenta il presidente CRI Pierfrancesco Buchi – Siamo grati a tutti coloro che ci stanno aiutando, in diverse forme, pubbliche o restando nell’anonimato, a sostenere un vero e concreto servizio sociale, portato avanti da uno straordinario gruppo di volontari che 4 giorni a settimana si ritrova per la preparazione dei pacchi conforto e per la loro distribuzione».

Oltre al mondo dell’imprenditoria locale, ai commercianti che stanno aiutando la CRI con le cassette nei negozi e ai singoli cittadini, il Comitato luinese può contare anche su molti comuni del territorio che con contributi stanno sostenendo le attività della Croce Rossa: un “mondo” di persone buone che fungono da fonte di continua motivazione per i tanti volontari.