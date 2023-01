Un Varese sperimentale cerca punti contro la Casatese

Non c’è pace per il Città di Varese. Il primo punto del 2023, conquistato sul campo del Seregno, ha portato in dote altre assenze alla formazione biancorossa. Domenica 29 gennaio (ore 14.30), in un “Franco Ossola” senza pubblico a causa della sentenza del giudice sportivo dopo i cori razzisti di settimana scorsa, sarà quindi una formazione biancorossa sperimentale quella che sfiderà la Casatese.

Già indisponibili Gianluca Parpinel, Nicolas Truosolo, Alessandro Rossi e Carlo Ferrario, in settimana sono arrivati anche i forfait di Filippo Boni per un problema fisico e capitan Mattia Monticone per squalifica. Difesa quindi ridotta all’osso, con mister De Paola che dovrebbe quindi adattare nel suo 3-5-2 Gianluca Piccoli come centrale della difesa a 3, affiancato dai due giovani Cristian Baldaro e Nicolò Battistella, anche lui appena rientrato dall’infermeria. In mediana ci sarà Francesco Gazo con Bryan Mecca e Andrea Malinverno, sulle fasce Giovanni Foschiani e Marco Pastore mentre davanti Roberto Candido e Riccardo Rossini, che si adatterà ancora a fare la prima punta.

La Casatese allenata da mister Giuseppe Commisso è una squadra molto organizzata, che fa dell’intensità e della compattezza le armi più importanti, come dimostrato nello 0-0 dell’andata, nel quale avrebbero meritato senza dubbio qualcosa di più. Nell’ultimo periodo però i biancorossi lecchesi stanno faticando e il pareggio in rimonta contro la Caronnese dell’ultima giornata ha fermato una serie di sconfitte che durava da tre giornate.

DIRETTAVN – La gara del Varese è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Quality Sport&Rehab (GUARDA QUI). Nella diretta, grazie alla quale vi racconteremo la partita azione per azione, potrete trovare tutte le notizie del pre-partita. Potrete interagire commentando in tempo reale o con l’hashtag #DirettaVn sui social.

SERIE D GIRONE B – XXI GIORNATA

Arconatese – Varesina; Breno – Desenzano; Brusaporto – Seregno; Caronnese – Alcione; Varese – Casatese; Folgore Caratese – Franciacorta; Lumezzane – Sona; Ponte San Pietro – Virtus CBG; Villa Valle – Real Calepina.

CLASSIFICA: Lumezzane 47; Alcione 40; Arconatese 35; Virtus CBG, Franciacorta 33; Brusaporto 32; Casatese 31; Varesina 29; Ponte San Pietro 28; Folgore Caratese, Villa Valle, Desenzano 25; Seregno 21; Real Calepina 20; Varese 17; Breno 16; Sona 14; Caronnese 13.