Venerdì 27 gennaio concerto “Intermezzo” con Riccardo Botta e Lorenzo Cominoli

Venerdì 27 gennaio alle ore 21 presso l’Antica Casa Balsari a Borgo Ticino, è in programma il concerto

INTERMEZZO

eseguito dal tenore Riccardo Botta e dal musicista Lorenzo Cominoli (chitarra elettrica, Effetti, Loop Station)

Il progetto

Come in ambito classico l’intermezzo è un “raccordo” che serve a riempire gli intervalli fra un atto e l’altro o fra due quadri successivi di una rappresentazione drammatica o di un’opera lirica, così in questa versione contemporanea, l’intermezzo diviene un anello di congiunzione fra mondi, stili e suoni differenti.

La voce tenorile di Riccardo Botta incontra la chitarra elettrica di Lorenzo Cominoli e le sue moderne sonorità in un repertorio che unisce musica classica, canzone napoletana, opera, brevi monologhi e musica pop.

Il timbro particolare e le sonorità innovative di questo insolito duo fanno da “intermezzo” e ad un tempo, da filo conduttore fra scenari musicali insospettabilmente più vicini di quanto non si creda.

Riccardo Botta, tenore italo-svizzero, nel 2008 viene selezionato come solista stabile dell’ensemble dell’Opera di St. Gallen (Svizzera). Tra i molti ruoli interpretati con successo: Hauptmann in Wozzeck (2010), Goro in Madama Butterfly (2010), Monostatos in Die Zauberflöte (2011-2021), Tanzmeister e Scaramuccio in Ariadne auf Naxos (2015), Don Basilio in Le nozze di Figaro, Kaščej in Kaščej l’immortale di Rimskij-Korsakov (2019) e, per l’operetta, Alfred in Die Fledermaus, Kolonel Zsupan in Gräfin Maritza, Caramello in Eine nacht in Venedig, Menelas in La Belle Hélène.

Come caratterista è attualmente richiesto dai più importanti teatri europei: primo Giudeo in Salome di Strauss per l’inaugurazione di stagione all’Opernhaus di Zurigo (2021), Cajus nel Falstaff verdiano alla Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera e alla Philarmonie di Parigi (2017), Goro in Madama Butterfly di Puccini a Bruxelles (2017), ancora Falstaff, nel ruolo di Bardolfo, al Teatro alla Scala di Milano (2013), Bayerische Staatsoper di Monaco (2014), Bunka Kaikan di Tokio (2013). E’ stato anche Arlecchino/Beppe in importanti produzioni de I Pagliacci alla Nederlandse Opera di Amsterdam, alla Israeli Opera di Tel-Aviv e alla Deutsche Oper di Berlino.

Nella stagione 2022-2023 porterà in scena altri tre nuovi ruoli: al Theater an der Wien di Vienna sarà Isacco in La Gazza Ladra di Rossini, a St. Gallen Valcour in L’amant anonym di Joseph Bologne e Un’incredibile in Andrea Chénier.

Lorenzo Cominoli è chitarrista jazz, docente e compositore, attivo sulla scena internazionale avendo partecipato con jazzisti di fama a vari eventi e festival in Europa, America e Asia.

Nel 2021 ha interamente composto e registrato le musiche per il film documentario sui giochi olimpici “The Longest Year. Road to Tokyo 2020”.

Con alle spalle 11 registrazioni discografiche sia come leader che come sideman per alcune delle più prestigiose etichette discografiche italiane ed una pubblicazione interamente realizzata in Finlandia, a Gennaio 2023 ha presentato il suo ultimo CD “Ahora” in collaborazione con il chitarrista Jonay Martin Santos per Takeo Music e Duplicat di Barcellona.

Il suo suono fresco e moderno e il suo fraseggio lirico e originale nella costruzione melodica, intenso e mai scontato, ne fanno una delle “voci” riconoscibili e apprezzate da pubblico e critica.

Ingresso

Prenotazione obbligatoria chiamando il numero +39 335 5637453

L’Ingresso è a offerta libera a partire da 15 euro

Il luogo

La serata si terrà nel Salone Vivaldi dell’Antica Casa Balsari a Borgo Ticino sul Lago Maggiore. Una Dimora Antica dal fascino segreto delle dimore del Lago Maggiore che offre anche la possibilità di soggiornare per coloro che dopo il concerto volessero fermarsi per il weekend.