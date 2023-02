Dopo 14 anni di carcere (per omicidio) si fa riarrestare per resistenza ai Carabinieri di Rescaldina

Era uscito dal carcere da pochi mesi dopo aver scontato una condanna per l’omicidio di un trans nel 2008. Ieri sera è stato nuovamente arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Il protagonista della vicenda è un quarantenne del Marocco che nella serata di ieri è stato sottoposto ad un controllo da una pattuglia dei carabinieri di Rescaldina proprio in una via del paese. Ad attirare l’attenzione dei presenti le urla della moglie che era con lui in auto insieme al loro bambino.

L’uomo, infatti, era in preda ai fumi dell’alcol e aveva già aggredito alcuni suoi amici che, dopo una serata a bere alcolici, avevano tentato di togliergli le chiavi dell’auto. Subito dopo deve aver rivolto la sua rabbia verso la moglie ma proprio in quel momento sono arrivati i militari che hanno chiesto subito rinforzi da Cerro e da Legnano in quanto il soggetto si mostrava aggressivo.

Dopo una notte divisa tra ospedale (dove è andato ancora in escandescenza) e cella di sicurezza questa mattina è comparso davanti al giudice del Tribunale di Busto Arsizio Daniela Frattini che, durante il processo per direttissima, ha convalidato l’arresto e disposto per lui gli arresti domiciliari a casa della sorella.

Nel 2010 l’uomo era stato condannato a 14 anni per aver ucciso, insieme ad un complice, un transessuale brasiliano col quale avevano avuto un rapporto sessuale nella zona di Rosate. La decisione di uccidere sarebbe maturata dopo un diverbio sul pagamento della prestazione. I due lasciarono il corpo del viados in un campo e fuggirono ma furono entrambi identificati e arrestati. Proprio a settembre dell’anno scorso il 40enne era uscito dal carcere e si era ricostruito una vita con un lavoro in un ristorante della zona ma il periodo di pace è durato solo pochi mesi.