Anche al Fantasanremo vince Marco Mengoni: ecco i nomi dei vincitori nella lega di Varesenews

Marco Mengoni vince anche FantaSanremo.

E’ il vincitore di Sanremo 2023 a svettare infatti nella classifica del gioco che ha animato tutto il festival con le sue “prescrizioni” ai cantanti in gara. Gran parte della sua vittoria è stata accumulata con i punti della finale: ben 330, 100 dei quali attribuiti dal suo aver vinto la competizione e 50 per il premio Bigazzi. Al secondo posto, subito dietro di lui, chi ha dominato questa particolare classifica per tutta la settimana: Sethu che nel giorno della finale ha accumulato altri 140 punti, 50 dei quali definiti dalla sua particolare posizione in classifica: ultimo. Terzo sul podio – meritatamente, visto lo scompiglio che ha creato nella finale – è Rosa Chemical, che ha accumulato ben 184 punti senza nemmeno particolari bonus di posizione (per la sua posizione in classifica, ottava, ha ricevuto “solo” 24 punti). Per l’artista, hanno contato molto di più l’invasione di palco non programmata (50 punti), l’insieme tra un bacio alla francese, la “scapezzolata” favorita dalla camicia bucata proprio li, e l’utilizzo dell’espressione “tam tam” (rispettivamente, 15, 20 e 20 punti, per un totale di 55). Sotto il podio, da segnalare le buone prestazioni dei Cugini di Campagna, che hanno indossato vestiti luccicanti (cinque punti) per tutta la settimana.

LEGA DI VARESENEWS, ECCO IL PODIO

Per quanto riguarda la classifica della lega di Varesenews, abbiamo anche la top ten delle dieci squadre migliori delle 116 che hanno partecipato con noi al curioso gioco sanremese. Una classifica che vede fuori gara l’amministratore del gruppo, LaRadman, in quanto amministratore della Lega e redattore di Varesenews, che però ha incassato un primo posto grazie alla presenza sia del primo che dell’ultimo classificato (Mengoni e Sethu) e soprattutto dell’aver nominato capitano il vincitore del festival, scelta che ha fatto guadagnare quasi 400 punti in più.

E infatti le prime due squadre ufficiali della nostra lega sono entrambe capitanate da Marco Mengoni: si tratta di Maronn 5 di Dazzo 26, arrivata prima con 2293 punti e I Love Peppe Vessicchio di Sara arrivata seconda con 2259 punti. Aveva invece come capitano LDA la terza classificata, FG/ di Gda che, malgrado la mancanza di questo vantaggio, ha accumulato ben 2245 punti.

Alle tre squadre arrivate sul podio abbiamo deciso di dare dei premi veri, anche se non lo avevamo preventivato: un modo per ringraziarvi di avere giocato con noi, in attesa di organizzarci anche meglio per il prossimo anno. Per il primo classificato uno dei mitici puzzle del Sacro Monte di Ravensburger, mentre per il secondo e terzo classificato rispettivamente una borraccia metallica di Glocal e una borraccia metallica della via Francisca. Per ottenere il premio, le squadre si dovranno “presentare” all’amministratore della Lega: i diretti interessati possono scrivere a stefania.radman@varesenews.it per qualificarsi più correttamente e avere l’email di conferma del loro premio.

LA TOP TEN DEGLI ARTISTI AL FANTASANREMO

Marco Mengoni Sethu Rosa Chemical I Cugini di Campagna Colapesce Dimartino Gianluca Grignani Lazza Coma_Cose Mister Rain Ultimo

LA TOP TEN DELLA LEGA VARESENEWS

(Fuori gara: LaRadmanVN, amministratore della Lega)