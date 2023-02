Cadegliano Viconago lancia il concorso #CaraTerra

Nell’ambito delle attività primavera/estate 2023 la Commissione Cultura del Comune di Cadegliano Viconago ha pensato di organizzare un concorso social aperto a tutti, denominato #caraTerra. La partenza del Concorso è prevista per mercoledì 15 febbraio 2023. La nuova forma di comunicazione attraverso i mezzi elettronici si avvale di strumenti sempre più sofisticati che sono, però, alla portata di molti e presenti quasi in ogni fascia di età.

Spesso la rete dei social è invasa da messaggi del tutto superflui, ma si evidenzia anche una nuova tendenza a dibattere su argomenti di attualità e, fra questi, sono presenti quanti esprimono la preoccupazione per gli effetti dei cambiamenti climatici, la protezione degli animali selvatici, la loro invadenza sempre più problematica entro gli ambienti fortemente antropizzati, la presenza di plastiche e microplastiche perfino nell’acqua potabile oltre che nei fiumi e negli oceani.

A fronte di ciò esistono pure impulsi a celebrare la bellezza del Pianeta, i suoi paesaggi incontaminati, le conquiste che ne valorizzano gli aspetti culturali più affascinanti. Coniugando questi due aspetti con la socializzazione della comunicazione si propone di esprimere un pensiero o una denuncia relativa alla tematica ecologista e ambientalista attraverso il mezzo del social network più popolare, Facebook, ad una platea il più possibile vasta ed eterogenea, cercando di stimolare una forma espressiva sintetica ma con dignità letteraria. Si propone un concorso con premi di entità poco più che simbolica che aggiunga alla soddisfazione dell’efficacia del messaggio l’incentivo della ricompensa. L’elaborato in lingua italiana presentato al concorso deve essere in forma di commento al post #caraTerra nella pagina Fb della “Biblioteca Comunale di Cadegliano Viconago”.

Ogni concorrente può aderire al concorso con un limite di 3 (tre) commenti sul tema dell’edizione in corso. Non sono ammessi copia e incolla di messaggi dal web o citazioni di frasi o aforismi celebri. Ciascun commento deve iniziare obbligatoriamente con #caraTerra e non deve superare le 100 parole o 600 caratteri, è ammesso l’utilizzo di emoticon e di immagini originali. I messaggi vanno firmati con nome o pseudonimo, i dati personali saranno tutelati secondo le usuali garanzie fornite dalla piattaforma di Facebook.

La partecipazione al concorso è gratuita. L’inizio del Concorso per l’anno 2023 è previsto per il 15/02/2023 e si concluderà il 15/05/2023. I premi consisteranno in Smartbox del valore corrispettivo di € 100 per il Primo premio, di € 75 per il Secondo premio e di € 50 per il Terzo premio. I premi verranno consegnati durante la cerimonia di premiazione, il luogo e la data saranno resi pubblici dopo la chiusura del concorso.

La responsabile del concorso è la Presidente della Commissione Cultura Sig.ra Aleksandra Damnjanovic, amministratrice della pagina FB della Biblioteca, alla quale si riconosce l’autorità di eliminare i commenti considerati inappropriati, incoerenti all’argomento, offensivi o in qualsiasi caso non rispondenti alla policy dei social. La partecipazione al Concorso implica la conoscenza e l’accettazione del Regolamento pubblicato sulla pagina Facebook della Biblioteca Comunale di Cadegliano Viconago e sul sito del Comune di Cadegliano Viconago: https://www.comune.cadeglianoviconago.va.it/