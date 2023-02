Cambio appalto Easyjet a Malpensa, venerdì 3 la protesta al terminal 1

A Malpensa è il giorno dello protesta dei lavoratori del settore dell’handling: al Terminal 1, nella zona Check-In, ci sarà una manifestazione dalle 10 alle 12.

La mobilitazione è sostenuta dai sindacati confederali – Cgil, Cisl, Uil e Ugl – e riguarda una vertenza specifica e molto concreta: il cambio di appalto di Easyjet, con il passaggio dei servizi di terra da Airport Handling ad Ags.

La vicenda riguarda un centinaio di lavoratori e lavoratrici di Airport Handling sarà trasferita, sulla base della “clausola sociale”, al nuovo appaltatore. La posta in gioco, però, è più ampia: perché il passaggio di appalto avverrebbe prima della entrata in vigore (a cui stavano lavorando aziende e sindacati) dell’accordo di “clausola sociale di sito”, necessaria per dare stabilità a un settore in cui la compressione di retribuzioni e diritti ha creato squilibri evidenti.

I sindacati contestano ad Ags di aver fatto saltare l’accordo complessivo che si era costruito nell’arco di oltre un anno di lavori. Per questo hanno avviato una mobilitazione di cui la protesta di venerdì 3 febbraio è il primo momento.

Il settore handling – imbarchi. bagagli, servizi sottobordo – occupa circa 2500 persone a Malpensa.

«Martedì mattina abbiamo deciso di scrivere al Prefetto per aggiornarlo sulla clausola di sito» spiega Luigi Liguori, della Filt-Cgil. «Era stato lo stesso Prefetto a chiederci di aggiornalo sulla trattativa per la clausola di sito», a conferma della rilevanza del tema.

Al di là del tema più ampio, c’è prima di tutto la vertenza specifica e il destino dei cento e più lavoratori coinvolti: «Il nostro fine è mantenere le condizioni dei lavoratori nel passaggio ad Ags. Purtroppo – conclude Liguori – non ci sono stati segnali specifici che ci sia un cambio di rotta da parte di Ags».