Cassano Magnago cerca volontari per la tappa del Giro d’Italia

Si avvicina la data storica di sabato 20 maggio, giorno in cui per la prima volta il territorio di Cassano Magnago ospiterà l’arrivo di una tappa del Giro d’Italia. Un evento attesissimo e di rilevanza internazionale vista l’enorme copertura mediatica che gode un evento sportivo quale è la “corsa rosa”.

Galleria fotografica Cassano Magnago, la presentazione della tappa del Giro d’Italia 4 di 25

In vista del Giro, il Comune di Cassano ha dato il via al reclutamento di volontari che possano affiancare l’organizzazione per gestire tutto quel che comporta l’arrivo della “carovana” in città. Chi volesse aderire può scaricare e compilare dal sito comunale (CLICCARE QUI) il modulo per iscriversi al “servizio di volontariato per lo svolgimento di attività di pubblica utilità”.

Chi fosse in possesso del patentino ASA, Addetti alla Segnalazione Aggiuntiva, deve allegare alla richiesta anche la scansione o la foto di quest’ultimo.