Ottava edizione di Armonia in Villa nel week end a Cassano Magnago

Il prossimo week end l’incantevole Villa Oliva a Cassano Magnago sarà il palcoscenico dell’8a edizione di “Armonia in Villa”, evento olistico organizzato dall’Associazione Armonia, patrocinato dal Comune.

Le organizzatrici invitano ad intervenire a questa due giorni coinvolgente, dove si potranno visitare gli stand di numerosi espositori, provenienti da tutta la Lombardia e da altre regioni, che realizzeranno una “fiera olistica”, in grado di soddisfare tutti i gusti e gli interessi per la varietà di proposte, racchiuse in un percorso sensoriale costituito da profumi avvolgenti e colori sfolgoranti.

I visitatori verranno coinvolti con convegni, prove all’aperto e momenti culturali focalizzati sul benessere spirituale e i notevoli benefici che si diramano in tutto il corpo, a cui si accompagneranno gli stand delle Professioniste e dei Professionisti pronti a fornire consigli o ad eseguire i trattamenti richiesti.

La novità proposta quest’anno consisterà nell’esecuzione del più antico rituale andino, ad oggi conosciuto, il Despacho che nella lingua quechua Haywarisqua significa offerta, utilizzato nel passato come forma di benedizione e scambio con il cosmo vivente.

Preparare un’offerta significa aprire uno spazio energetico sacro di reciprocità tra i partecipanti e l’energia che sprigiona il cosmo.

Il rituale si prefigge di far raggiungere il benessere nella vita reale potenziando la persona e rendendola in grado di affrontare le sfide quotidiane. Attraverso la purificazione si può chiedere al cosmo vivente un supporto per sviluppare nuovi progetti o per schiarirsi interiormente attraverso il riequilibrio energetico.

Per completare le proposte aperte al pubblico saranno effettuate sessioni di Yoga, il concerto di campane tibetane, antico strumento musicale diffuso in Asia, che attraverso suoni profondi e densi favoriscono la meditazione eliminando lo stress accumulato e si concluderà con il Despacho sopra citato.

Verrà riservato uno spazio alla Solidarietà e alla cooperazione internazionale con la mostra fotografica “Sguardi cambogiani” con l’allestimento di uno spazio espositivo a cui si aggiungerà, Domenica 29 Settembre alle ore 16:00 nella sala conferenze, una proiezione di fotografie a cura di Roberto Tartaglia intitolata “Destinazione Cambogia”, dove sarà possibile fare un tour visuale del Paese e dove verranno esposti dettagliatamente i progetti realizzati dall’Associazione KILT Ngo (Khmer Independent Life Team gestita in loco da Siem Reap che si occupa di bambini orfani ospitati in una casa famiglia.

La mostra rispecchia l’impegno umanitario di Roberto, titolare di “Eurasie Travel”, profondo conoscitore del continente asiatico con specializzazione nella promozione di indimenticabili viaggi di piacere e culturali eco-sostenibili in Cambogia, Myanmar, Laos, Vietnam, Thailandia, Filippine, India, Sri Lanka.

PROGRAMMA

Sabato 28 settembre

Ore 15.00 “Cerimonia fuoco sacro” con Warmy Hampy sacerdote andino delle donne

Ore 16.00 Conferenza “Despacho antica cerimonia andina” relatori Enrico e Maria Cristina

Ore 17.00 Conferenza “Trattamento a quattro mani” relatori Johnny e Francesca

Ore 18.00 “Armonizzazione sonora” con Ilaria Porta

Domenica 29 settembre

Ore 11.00 Conferenza “Yoga sciamanico” relatrice Stefania Saibene

Ore 12.00 Conferenza “Il potere di armonizzazione delle acque di luce” relatrice Gabriella Artioli

Ore 13.00 Conferenza “Economia Olistica” relatrice Ilaria Porta ( dedicata a gli operatori del settore )

Ore 14.00 Conferenza “Epigenetica e ozonoterapia”

Ore 15.00 Conferenza “Viaggio in Cambogia” relatore Roberto Tartaglia

Ore 16.00 “Alla scoperta dei poteri della Genesa” relatrice Gaia Green

Nel parco della Magana

Ore 15.00 Sessione di Yoga sciamanico ( per la prova si prega di portare una stuoia )

Ore 17.00 Cerimonia Despacho

“Come da tradizione consolidata proponiamo l’8^ edizione all’interno della Villa Oliva che noi consideriamo uno luogo straordinario per promuovere bellezza, cultura e benessere universali e che riteniamo un biglietto da visita ineguagliabile per le attività di marketing territoriale in provincia” scrivono Antonella Gagliardi e Sara Toniolo dell’Associazione Armonia, organizzatrici dell’evento.

“Abbiamo messo tutto il nostro cuore e la nostra anima per offrire ai Cittadini e ai visitatori delle esperienze significative che portino alla consapevolezza che l’uomo sia l’atto più bello che il Creatore abbia potuto realizzare. Anche per questa edizione proporremo i nostri “cult” olistici con delle novità per coinvolgere i curiosi oltre ai nostri affezionati followers. Saremo qui ad accogliervi con la nostra sensibilità e il nostro spirito premuroso, insieme a tutti gli espositori e ai Professionisti che non aspettano altro che incontrare una nutrita platea di visitatori”.