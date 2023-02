Difese solide e squalifiche scontate, Varese e Varesina pronte alla sfida

Sale l’attesa per la gara in programma domenica 12 febbraio. Il “Franco Ossola” ospiterà infatti la sfida tra Città di Varese e Varesina, una gara sentita e che mette in palio punti importanti per la classifica, anche se le due squadre hanno obiettivi ben diversi. Se i biancorossi infatti stanno cercando di uscire dai bassi fondi della classifica, le fenici si sono affacciate nuovamente ai piani alti e puntano decise a un posto nei playoff.

BUON MOMENTO

La sconfitta di Breno è servita da sveglia alla Varesina, che dopo quel ko ha infilato tre vittorie di fila contro formazioni di ottimo valore come Brusaporto, Arconatese e Caronnese, risalendo posizioni della graduatoria con prestazioni positive e gran carattere. Anche i biancorossi arrivano imbattuti da tre gare. I pareggi contro Seregno e Casatese e la vittoria in casa della Real Calepina hanno dato nuove speranze all’ambiente, anche se per raggiungere la salvezza diretta c’è ancora molto da fare.

DIFESE SOLIDE

Gran parte del buon momento delle due formazioni è da ricercare nella solidità difensiva. La Varesina nelle ultime tre uscite ha subito gol solo contro il Brusaporto, con Alberti che ha segnato ormai a tempo scaduto il gol del definitivo 2-1. Reti bianche invece per il 2004 Matteo Basti – arrivato in dicembre dall’Inter – contro Arconatese e Caronnese.

I biancorossi invece tengono la porta immacolata da tre gare: i due 0-0 contro Seregno e Casatese e l’1-0 esterno in casa della Real Calepina. Il passaggio al 3-5-2 e il rientro di Gazo in mediana hanno dato una grande mano alla squadra, così come è stato ottimo l’apporto del 2005 Cristian Baldaro: nelle tre gare in cui il giovane difensore è sceso in campo il Varese non ha ancora subito gol.

SQUALIFICHE SCONTATE E DUBBI

Le prestazioni di Basti e Baldaro metteranno in difficoltà i rispettivi allenatori, Spilli e De Paola, in vista dei rientri dalle squalifiche di Spadavecchia e Rossi. L’esperto portiere e il roccioso difensore hanno scontato le tre giornate di stop dopo essere stati espulsi il 15 gennaio, ma nel frattempo le squadre hanno saputo trovare validi sostituti, riuscendo a ottenere risultati positivi. Cosa faranno ora i due allenatori: mister Spilli confermerà il giovane Basti o si affiderà all’esperienza di Spadavecchia? Luciano De Paola schiererà ancora Baldaro o ridarà spazio a Rossi? Domenica vedremo.

GLI ASSENTI

Sembra essere terminato il momento nero in casa Varese, dove l’unico ancora in infermeria è Gianluca Piccoli. Sulla via del recupero l’ex Filippo Boni, bomber Carlo Ferrario è pronto ad aumentare i minuti dopo lo spezzone finale di gara a Grumello. In casa Varesina invece a tenere banco sono le condizioni di capitan Claudio Poesio, autore di una tripletta nel 4-1 dell’andata. Il centrocampista sta guarendo dalla distorsione alla caviglia subita contro il Brusaporto, ma non è detto che riesca a recuperare in tempo per scendere in campo a Masnago.

BIGLIETTI E LENZUOLA

Nel frattempo il Città di Varese ha aperto le prevendite, concedendo ai tifosi della Varesina la possibilità di occupare il settore ospiti a un prezzo calmierato di 5 Euro (QUI L’ACQUISTO DEI BIGLIETTI). In casa biancorossa prosegue la campagna dei tifosi contro il presidente Stefano Amirante: in mattinata al Centro Sportivo delle Bustecche c’era un lenzuolo appeso alla rete del campo di allenamento con scritto “Amirante Vattene”.