Investimento in centro a Luino, grave un’anziana

È in gravi condizioni l’anziana di 83 anni che alle 17 di oggi, giovedì 9 febbraio, è stata investita a Luino.

L’incidente stradale è avvenuto in piazza Risorgimento, di fronte alla Guardia di Finanza.

Sul posto sono intervenute una ambulanza dell’Sos Besano e un’automedica: sulle prime la donna non sembrava grave, ma è stata poi trasferita in ospedale in codice rosso, vale a dire in pericolo di vita.

Ha riportato un violento trauma cranico, è ora all’ospedale di Circolo di Varese.