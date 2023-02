La Castellanzese cade a Vado Ligure per 2-1

Il recupero fa sorridere il Vado che vince 2-1 sulla Castellanzese. Gara che lascia tante polemiche e molto rammarico per i neroverdi: fallacci non fischiati e rigori non concessi. Vado che si porta in vantaggio al 25′ con Tinti, poi Todaj la pareggia; al 18′ della ripresa eurogol di Capra, nel finale la Castellanzese spinge ma non riesce a trovare il tap in vincente. La gara lo scorso mercoledì (25 gennaio) era stata sospesa all’11’ della prima frazione a causa dell’infortunio del direttore di gara.

Fischio d’inizio con la gara che parte ovviamente dal minuto 11. Il primo tiro in porta è a tinte neroverdi: Curia recuoera un buon pallone e serve Cocuzza, tiro strozzato e facile preda per Fresia. Al 25′ i padroni di casa conquistano il primo corner: dagli sviluppi di questo, dopo un batti e ribatti in area, Tinti insacca il vantaggio per i rossoblu. Dopo aver subito il gol, la Castellanzese prova a reagire: al 39′ ripartenza neroverde con Cocuzza, in campo aperto il 99 viene steso da Mele, il direttore di gara estrae solo il giallo in direzione del giocatore rossoblu. Al 41′ ci prova Curia, Fresia mura. Nel primo minuto di recupero corner di Derosa, la sfera finisce fra i piedi di Todaj che trova il pareggio con una botta da fuori angolatissima.

Partenza frizzante della Castellanzese che si porta in zona tiro con Ibe, ribattuta da parte della retroguardia dei padroni di casa. Vado insidioso al 4′: Di Renzo è però in posizione di offside. Un giro di orologio dopo e Cocuzza mette in mezzo un cioccolatino: Todaj impatta male e spara alle stelle. Brividi a tinte neroverdi al 7′: Cocuzza prova la sassata, il pallone non si abbassa a dovere e sfiora la traversa. Al 18′ il Vado si riporta in vantaggio con un eurogol di Capra: Di Renzo appoggia per il 7 che insacca, prima il pallone sbatte sul palo e poi finisce dritto in porta, 2-1. A metà della ripresa Cocuzza viene atterrato in area: il direttore di gara lascia proseguire, diversi dubbi e tante proteste da parte dei neroverdi. La Castellanzese macina gioco, il Vado resta sull’attenti: i neroverdi creano tanto ma non trovano il tap-in vinecnte. Al 45′ è Mandelli ad avere fra i piedi la palla del 2-2, ma il 21 non riesce ad insaccare. Non c’è più tempo, nonostante la pressione neroverde passa il Vado 2-1.

LE INTERVISTE

«Contro una squadra sicuramente forte abbiamo disputato una buonissima partita, soprattutto nel secondo tempo con i cambi effettuati, senza nulla togliere a chi ha giocato nel primo tempo. Credo che con questo spirito e questa caparbietà – visto che ci hanno etichettato come squadra delusione – possiamo sicuramente dire la nostra. E oggi, visto che tutti si lamentano e noi non lo abbiamo mai fatto, possiamo lamentarci anche noi per un arbitraggio non certamente favorevole con un paio di falli da rigore in area completamente ignorati è ben visibili alla terna. Complimenti a tutti, cerchiamo di mantenere questo atteggiamento in ogni partita», commenta l’allenator dei liguri Salvatore Asmini.

«Non mi è piaciuto l’arbitraggio nelle scelte; a noi hanno fischiato ogni minimo contatto, ma così non è stato per gli altri. Abbiamo disputato una delle più belle partite di quest’anno ma portiamo a casa 0 punti. Abbiamo creato, abbiamo avuto tante occasioni e anche nell’ultimo quarto d’ora abbiamo avuto delle chiare chance per pareggiarla. C’è poco da dire, l’unico rammarico è il risultato», commenta Achille Mazzoleni, allenatore neroverde.

IL TABELLINO

VADO-CASTELLANZESE 2-1 (1-1)

Marcatori: 25′ Tinti (V), 46′ Todaj (C), 18′ st Capra (V)

Vado: Fresia, Ropolo, De Bode, Tinti (46′ st Bane), Capra (37′ st Manno), Lo Bosco (22′ st Cenci), Di Renzo (43′ st Bingo), Codutti, Casazza, Capano, Mele (24′ st Castiglione). A disposizione: Melillo, Manno, Bonanni, Lagorio, Spanu. Allenatore: Didu.

Castellanzese: Pilotti, Compagnoni (29′ st Raso), Ababio, Esposito, Ibe, Bigotto (29′ st Mandelli), Curia (29′ st Caluschi), Bagatini, Derosa, Todaj (39′ st Poretti), Cocuzza (39′ st Folla). A disposizione: Ciancio, Bressan, Arcangeloni. Allenatore: Mazzoleni.

Arbitro: Dini di Città di Castello (Cufari di Torino e Cocomero di Nichelino)

Ammoniti: Mele (V), Capano (V).

Recuperi: 1′ + 5′.