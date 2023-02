Le Terre Borromeo del Lago Maggiore pronte a riaprire: le date della nuova stagione turistica

Riapriranno il 16 marzo 2023 i siti museali e naturalistici del circuito Terre Borromeo sul Lago Maggiore – Isola Bella, Isola Madre, Rocca di Angera e Parco Pallavicino. Il 6 aprile sarà la volta del Mottarone Adventure Park, il parco avventura immerso nei boschi del Mottarone.

La stagione turistica, tra novità, appuntamenti culturali, eventi musicali e nuove proposte enogastronomiche, proseguirà fino al 5 novembre.

Arte contemporanea alla Rocca di Angera

Grande attesa per la nuova mostra d’arte contemporanea che, dopo due stagioni di assenza causa pandemia, torna a essere organizzata tra le suggestive sale restaurate dell’Ala Scaligera alla Rocca di Angera, sul versante lombardo del Lago Maggiore. Il progetto della mostra è stato affidato alla Galleria Franco Noero di Torino. L’esposizione sarà in scena dal 17 aprile al 1° ottobre.

Isola Bella: cultura, piaceri gourmet e shopping

A Stresa, sull’Isola Bella, sarà incantevole l’esperienza di relax seduti sulla terrazza, nella sala ristorante o nella zona lounge dell’esclusivo Delfino, il ristorante simbolo di un’eleganza senza tempo. È possibile fermarsi ad ogni ora per un cappuccino e brioche, un cocktail o per pranzo e a cena circondati dalla poesia del golfo Borromeo. In menu, nuove portate per valorizzare maggiormente i prodotti del territorio, prima di proseguire il tour alla scoperta di Palazzo Borromeo e dei suoi giardini, oppure di concedersi qualche ora di shopping nel Vicolo del Fornello nel borgo antico.

Isola Madre: il giardino all’inglese, il Palazzo e La Piratera

Approdando sull’Isola Madre, si entra in un mondo di profumi esotici provenienti dal giardino botanico all’inglese e da atmosfere incantate tra le sale del Palazzo in cui ripercorrere tra varie epoche la dimensione privata della famiglia Borromeo. Dopo la visita, per una meritata pausa di relax, il ristorante La Piratera riapre le sue porte per la stagione 2023 con una nuova carta ispirata alla cucina italiana in chiave gourmet e un’attenzione particolare alla tradizione enogastronomica locale. Al ristorante si affianca quest’anno il servizio bar per ampliare la proposta ai visitatori nell’arco della giornata. La Piratera si può raggiungere anche con imbarcazioni private, prenotando il servizio boe.

Serate musicali sulle Isole Borromee con Stresa Festival

Terre Borromeo aderisce anche quest’anno al programma di Stresa Festival: concerti di musica classica e jazz sono in programma a fine agosto e nei primi giorni di settembre per vivere l’emozione della musica in un contesto d’eccezione, cullati dal lago. Sull’Isola Bella gli artisti si esibiranno sullo speciale palco acustico la Catapulta, completamente in legno. All’Isola Madre la cornice dei concerti è la Loggia del Cashmir.

Parco Pallavicino: sfizi a passeggio nell’oasi naturale

Anche Parco Pallavicino arricchisce i suoi servizi per intrattenere i turisti nel loro percorso di visita all’interno dell’oasi che si estende su 18 ettari di superficie. Tra incontri giocosi con gli animali della fattoria e passeggiate nella natura per ammirare le oltre 60 specie di mammiferi e volatili accolti e accuditi quotidianamente, ci si può rilassare in caffetteria oppure cedere alla tentazione delle golosità e degli sfizi dei nuovi ape street food presenti da quest’anno all’interno del parco. Inoltre, nel mese di giugno Terre Borromeo organizzerà una giornata dedicata al miele prodotto artigianalmente nel suo apiario costituito da circa 12 arnie. Per i cittadini residenti a Stresa, il 16 marzo, primo giorno di apertura, è a ingresso gratuito.

A Pasquetta, caccia al tesoro in giardino

Uno degli appuntamenti per le famiglie da segnare in calendario è la Caccia al tesoro organizzata in collaborazione con i Grandi Giardini Italiani. Il 10 aprile, giorno di Pasquetta, si potrà partecipare alla giornata di gioco al Parco Pallavicino.

Mottarone Adventure Park: sport e avventura per tutta la famiglia

La riapertura del parco avventura è in calendario per il 6 aprile con l’inaugurazione di due nuove aree: un percorso aereo di zipline per un pieno di adrenalina e divertimento, indicato dai 12 anni di età, e un altro percorso più semplice, praticabile a partire dai 6 anni, con piazzole a 7 metri d’altezza da cui lanciarsi in totale sicurezza grazie al sistema di linea vita continua. Tra liane, reti, ponti e salto di Tarzan, il parco propone anche attrazioni all’altezza delle aspettative dei più temerari, grazie a diversi livelli di difficoltà. Per chi ha più di 6 anni c’è inoltre il tree climbing per mettersi alla prova in una divertente scalata sugli alberi. Ai più piccoli, dai 3 ai 6 anni, è dedicata invece l’area baby con percorsi su misura e Net Experience, dove le reti a tre metri d’altezza collegano gli alberi con le casette allestite sulle piazzole. Gli amanti delle escursioni in bicicletta hanno la possibilità di noleggiare le due ruote (e-bike o mountain bike) nel parco, al Bar Stazione, e riconsegnarle in vetta al Rifugio Genziana o a Stresa al Parco Pallavicino. In vetta al Mottarone, il ristorante Rifugio Genziana è la meta per i buongustai e per godere di una vista mozzafiato sul Monte Rosa. Da segnare in calendario l’apertura serale del 10 agosto in cui si svolge l’evento sportivo “Motty on the moon”, corsa di 10 chilometri.

Nuova app Terre Borromeo

È disponibile da quest’anno la nuova app ufficiale gratuita Terreborromeo.app che consentirà di usufruire in un unico spazio di tutti i riferimenti utili per visitare le destinazioni Borromeo, spostarsi grazie al supporto di una mappa interattiva, e prenotare i principali servizi dai biglietti alle prenotazioni degli appartamenti. L’app contiene anche l’audioguida dei musei e dei giardini di Isola Bella, Isola Madre e Rocca di Angera, le schede descrittive di animali e piante presenti al Parco Pallavicino. Quest’ultimo servizio, al costo di 6 euro, è disponibile nelle 4 lingue italiano, inglese, francese e tedesco. Chi viaggia con i bambini, inoltre, troverà un percorso dedicato per trasformare la visita culturale in un divertente e avvincente passatempo.

L’audioguida sarà acquistabile in tutte le biglietterie e online sul portale https://www.isoleborromee.it/prenota-acquista/, già aperto per la vendita di titoli di ingresso, visite guidate, trasporto in motoscafo, colazioni e aperitivi nelle caffetterie.