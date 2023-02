Longhini: “Chiusura campagna elettorale senza festa finale”

«Avrei voluto, come ho sempre fatto in passato e come in tanti mi hanno chiesto negli ultimi giorni, organizzare un momento di festa a conclusione della campagna elettorale per ringraziare chi mi ha sostenuto ma quest’anno ho ritenuto di soprassedere andando con il pensiero e con la preghiera al tremendo terremoto che ha colpito Turchia e Siria e alle oltre 21.000 vittime, ai numerosi feriti e agli sfollati. Ho optato quindi, a poche ore dal rinnovo del consiglio regionale previsto per domenica e lunedì, per una chiusura informale nei mercati, ai gazebo e tra la gente in continuità con le giornate di questo breve ma intenso periodo. Ricordo poi con rispetto i martiri delle foibe e gli esuli istriano-giuliano-dalmati celebrati oggi grazie ad una legge, la 92, voluta dal governo Berlusconi nel marzo del 2004. Ci tengo in conclusione a ringraziare pubblicamente, e di vero cuore, tutti coloro che mi hanno supportato in queste settimane di incontri e confronti nello splendido territorio della provincia di Varese».

Queste le parole di Simone Longhini, candidato al Consiglio regionale per Forza Italia e attualmente consigliere comunale e provinciale.