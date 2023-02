I Mastini non si fermano: vittoria 6-4 a Dobbiaco

Dobbiaco è sempre una pista molto difficile sulla quale giocare e anche questa volta per i Mastini è stata una battaglia, in condizioni difficili, ma che alla fine è valsa la posta piena grazie al 6-4 finale.

LA CRONACA

Dopo 17 secondi il Dobbiaco passa subito in vantaggio con Capannelli, ma ci pensa M. Mazzacane a rimettere le cose in parità al 1’23”. Al minuto 7 i padroni di casa raddoppiano con una conclusione che passa in mezzo a una selva di gambe, sulla quale Perla nulla può. La partita si arricchisce di penalità e a beneficiare di un piccolo powerplay (ridotto nel tempo per un “gioco di tempi” in panca puniti) è Drolet che castiga Burzacca con una bella conclusione in diagonale. Qualche disattenzione di troppo, da entrambe le parti, genera situazioni interessanti e proprio una di queste viene conclusa in rete ancora da Capannelli, abile a scaricare sotto la traversa da 5 metri.

Il secondo drittel, almeno nella prima parte, si sviluppa più tranquillo nonostante diverse interruzioni, mentre sul finale la panca puniti si spalanca più volte. I primi minuti sono favorevoli al Dobbiaco ma i Mastini divorano letteralmente il pareggio con Odoni e M. Mazzacane: entrambi, nell’uno contro zero non riescono a realizzare la marcatura. Burzacca è bravissimo e fortunato su Drolet prima e su Franchini poi, il cui tiro coglie l’incrocio dei pali. I gialloneri pareggiano con Drolet, bravo a essere nel posto giusto al momento giusto, ovvero davanti al portiere per correggere in rete un rebound concesso proprio dal goalie altotesino. Poi è Desautels che buca l’estremo difensore con una rasoiata angolata pochi istanti dopo. Il finale di partita vede una grande pressione del Dobbiaco, ma Perla erge un muro. I Mastini resistono in doppia inferiorità per 85 secondi e poi nuovamente con l’uomo in meno per un minuto, fino alla seconda sirena.

In apertura di terzo tempo Drolet mette in ghiaccio la sfida segnando da pochi passi e poi è ancora Desautels ad allungare. I Mastini gestiscono fino al termine il risultato nonostante la rete di Majul molto contestata sul finale.

E ora per i Mastini il calendario prevede il ritorno alla Acinque Arena di Varese – sabato 11 febbraio alle ore 18.30 – contro CaldaroFORMAZIONI