Naso all’insù: la “Cometa di Neanderthal” passa vicino alla terra

Appuntamento con la “Cometa di Neanderthal” che dopo ben 50mila anni, torna a visitare la Terra e la massima visibilità è prevista per la notte di mercoledì 1 febbraio, quando il corpo celeste si troverà alla minima distanza dal nostro pianeta: parliamo di un evento che non accadeva da circa 50 mila anni. (La foto è di Roberto Vanola)

Come vedere la “Cometa di Neanderthal”

A differenza di quanto inizialmente indicato, la cometa C/2022 E3 (ZTF) sarà più debole del previsto e quindi difficilmente visibile a occhio nudo, specie in zone caratterizzate da inquinamento luminoso. Per questo motivo l’Unione Astrofili Italiani consiglia l’utilizzo di un binocolo puntato nel cielo, dal 20 gennaio al 5 febbraio. La cometa sarà circumpolare, quindi visibile per tutta la notte.

Per poterla osservare trova la stella Polare e poi da lì puntare la Cometa stessa. Innanzitutto dovrai avere il Nord libero, usa una bussola o una applicazione apposita per trovare il Nord.

Quando è stata scoperta la “Cometa di Neanderthal”

La cometa è stata scoperta il 2 marzo del 2022, ma è possibile che gli umani l’abbiano già vista moltissimo tempo fa, quando sulla Terra camminavano ancora i Neanderthal. Ecco perché la cometa C/2022 E3 (ZTF) è stata soprannominata dai vari media “la cometa dei Neanderthal” e proviene dalle regioni più esterne del Sistema Solare. In realtà, la nomenclatura scientifica della cometa è “C/2022 E3 (ZTF)”, in quanto scoperta ad inizio 2022 all’”Osservatorio del Monte Palomar” in California, attraverso una telecamera per sondaggi ad ampio raggio del “Zwicky Transient Facility“ (da qui, “ZTF”).

Le dirette streaming della “Cometa di Neanderthal”

È possibile osservare la cometa tramite la diretta streaming di “Virtual Telescope Project” e “Telescope Live”, che, grazie ai loro telescopi posizionati in Italia ed in Spagna, trasmetteranno nella serata di giovedì 2 febbraio le riprese di questo arcaico corpo ghiacciato.