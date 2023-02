Ridotta la squalifica al difensore del Varese Alessandro Rossi

Una buona notizia, anche in relazione alle tante assenze in casa biancorossa, è arrivata oggi per il Varese dalla Corte Sportiva d’Appello, che ha accorciato la squalifica comminata ad Alessandro Rossi da quattro a tre giornate.

Rossi era stato punito per il finale nervoso della gara casalinga contro la Virtus CiseranoBergamo, quando era entrato in contatto con il giocatore dei bergamaschi Andrea Gritti, punito a sua volta con 4 turni di stop. La società biancorossa ha presentato ricorso, riuscendo così ad accorciare i tempi del rientro in campo del centrale.

Dopo aver saltato Seregno e Casatese, Rossi starà così fuori anche domenica in casa della Real Calepina, ma sarà a disposizione per la gara del 12 febbraio, la sfida contro la Varesina.