Scende la temperatura e aumenta l’umidità. È ancora gelido inverno

Non è ancora tempo del cambio di stagione. Il freddo avvolge ancora la nostra provincia con vento pungente anche a bassa quota. Le previsioni del Centro Georfisico Prealpino segnalano che correnti dai settori settentrionali raggiungono questa mattina (domenica) la regione Padano-Alpina. Contemporaneamente una depressione sulle Baleari fa affluire masse d’aria umida. Ne consegue una graduale diminuzione della temperatura e un aumento dell’umidità. Sono previste precipitazioni nevose nella notte e domani sulle Alpi del Piemonte, L’Appennino e le Prealpi Lombarde.

Nella giornata di domenica sono previste piogge deboli al mattino sulla pianura e più intense in serata. Nevicate inizialmente fino a circa 500 – 600 m e nella notte anche a quote più basse più probabili sulle Prealpi, sull’Appennino e sulle Alpi del Piemonte. Lunedì cielo molto nuvoloso o coperto. Deboli precipitazioni con nevicate fino a circa 200 – 400 m. Più freddo. Martedì tempo nuvoloso con residue deboli precipitazioni al mattino, poi soleggiato e asciutto. Temperature in lieve aumento.