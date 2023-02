Scontro tra due automobili a Gallarate, finiscono dentro al distributore di benzina

Scontro tra due automobili intorno alle 7 di mercoledì 8 febbraio, a Gallarate, in Viale Lombardia.

Le due auto sono finite dentro al distributore di benzina, colpendo delle ruote all’interno della piazzola, un muretto e altro. Coinvolte due persone di 22 e 25 anni, soccorse in codice giallo, fuori pericolo di vita. Sul posto i Vigili del Fuoco di Gallarate e un’ambulanza.

La carreggiata è stata bloccata in direzione Cinelandia – Morena per permettere le operazioni di soccorso e per mettere in sicurezza l’area. La Polizia Locale sta regolando il traffico, facendo deviare le automobili in direzione Sciarè.