Semi di speranza: ad Arcisate tre melograni contro i tumori infantili con l’associazione Michi Raggio di Sole

Domani, mercoledì 15 febbraio, si celebra in tutto il mondo la Giornata contro il cancro infantile. Un’iniziativa promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per informare e sostenere ogni anno le problematiche dei bambini e degli adolescenti malati di tumore e delle loro famiglie.

In questa occasione l’associazione Michi Raggio di Sole Odv, da anni impegnata a sostenere la ricerca e il sostegno alle famiglie dei bambini ammalati, sarà presente con un gazebo in piazza De Gasperi ad Arcisate per una raccolta fondi. Con un piccolo contributo, si potrà ricevere il fiocchetto dorato simbolo di questa giornata. L’associazione inoltre aderirà all’iniziativa “Pianta un melograno”, mettendo a dimora in diversi angoli del paese questo albero che con i propri semi simboleggia l’alleanza terapeutica che unisce medici, pazienti, famiglie e associazioni.

Nel corso della mattinata verranno piantati tre melograni, uno al Parco Lagozza e uno nella zona Dovese al Parco Monteverdi. Il terzo sarà messo a dimora nella frazione di Brenno Useria vicino al dispensario farmaceutico.

«Questi alberi sono il simbolo di un’alleanza di cui tutti possono far parte – spiegano i promotori dell’iniziativa – Invitiamo i citatdini di Arcisate e non solo a sostenere l’associazione Michi Raggio di Sole perché il piccolo contributo di molti permette di raggiungere grandi risultati. Sconfiggere una malattia come il cancro è difficile, farlo da soli è impossibile! Ed è importante perché non c’è dono più prezioso del sorriso di un bambino».

L’associazione Michi Raggio di Sole OdV, presente da anni nella realtà della Valceresio, si è costituita il 29 settembre 2014 in Associazione Onlus per operare con più forza nella lotta contro i tumori infantili e degli adolescenti. “Nasce nel ricordo di Michela per volontà dei familiari, degli amici, dei medici e delle sue educatrici. Michela, splendida bambina che ci ha lasciati all’età di 6 anni. Il dolore vissuto dalla famiglia e dalle persone che più le sono state accanto si è trasformato in azione di solidarietà, affinché i Raggi di Sole, sempre presenti nei disegni di Michela, possano idealmente abbracciare tutti i bambini ed adolescenti ammalati di tumore e attraverso il continuo sostegno alla ricerca possa dare loro una speranza di guarigione”.

Potete seguire le iniziative dell'associazione Michi Raggio di Sole

