Il Trofeo Binda si moltiplica: spazio anche ad allieve ed esordienti

Se la corsa per atlete elite valida per il World Tour resta il “faro” del Trofeo Binda di ciclismo femminile, se la gara juniores è ormai parte integrante della manifestazione con la sua valenza internazionale, ora l’evento in programma il 19 marzo a Cittiglio aggiunge due nuovi “tasselli” per «completare la festa» come sottolinea il patron Mario Minervino.

Nella giornata dedicata al pedale rosa ci saranno infatti due nuove gare dedicate alle categorie giovanili, quelle per Allieve ed Esordienti che si sfideranno tra l’arrivo della corsa Junior e il primo passaggio di quella Elite. In pratica la Cycling Sport Promotion permetterà di aprire in anticipo il calendario giovanile dando agli appassionati un menu completo con tutti i livelli del ciclismo femminile.

«Devo ringraziare il presidente federale Cordiano Dagnoni, il Consiglio Federale e la Struttura Tecnica della FCI per aver consentito di anticipare l’apertura della stagione giovanile – spiega Minervino – ma credo sia una bella occasione per le giovani di vedere da vicino le atlete più grandi e le campionesse della gara principale. Abbiamo pensato ad un circuito locale che da Cittiglio transita per Brenta e Casalzuigno, poco impegnativo e con un numero limitato di concorrenti».

PEDALA, PEDALA IN SICUREZZA! – Ha preso nel frattempo il via il progetto scolastico dedicato alla sicurezza e all’educazione stradale che da tanto tempo precede il “Trofeo Binda” e che viene riproposto dopo la sospensione per Covid degli anni scorsi. I primi scolari a essere coinvolti sono stati quelli di Cittiglio per una lezione condotta dall’assistente capo della Polizia Stradale di Varese, Massimo Berardinello, alla presenza anche del sindaco Rossella Magnani. Prossimo appuntamento a Gemonio nella mattinata di martedì 7.