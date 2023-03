Open day lauree magistrali, la Liuc accoglie 350 studenti

Ottima affluenza di studenti all’Open day delle lauree magistrali in Economia aziendale e Management e Ingegneria gestionale che si è tenuto, giovedì 16 marzo 2023, alla Liuc di Castellanza. Circa 350 i partecipanti, tra presenti in aula Bussolati e collegati a distanza, provenienti da tutta la Penisola, dalle regioni del sud (Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna) ma anche dal centro Italia (Toscana, Marche, Emilia Romagna), dalla Liguria e dal Nord Est.

A loro, il rettore Federico Visconti ha ricordato l’importanza di vivere l’Università come esperienza unica della propria vita. Viverla significa esserci fisicamente, conoscere persone, creare relazioni. Inoltre, tre messaggi chiave, trasferiti alla platea prendendo a prestito dalla morale di qualche fiaba: il valore dell’impegno, della fatica, della profondità di analisi e dell’assunzione di responsabilità, fattori fondamentali per “arrivare” nella vita; avere passione, coraggio, libertà intellettuale e disciplina della verità; infine, guardare sempre avanti, mettendo in discussione il passato e rifiutando le convenzioni. La Liuc nel suo modo di “fare Università”, con il coinvolgimento di tutte le sue componenti, è pronta a sostenere il cammino dei giovani in questo senso.