Travolta in bici a Olgiate Olona, gravissima una ragazzina di 13 anni

Una ragazzina di 13 anni è finita in gravi condizioni all’ospedale di Legnano, dopo esser travolta da un’auto mentre percorreva in bici via Lombardia a Olgiate Olona, nella zona del quartiere Gerbone.

È successo poco dopo le 18.30 di oggi, sabato 25 marzo, poco prima del tramlonto: la ragazzina è stata travolta frontalmente dall’auto, è finita sul cofano e ha impattato con violenza sul parabrezza del veicolo.

Il sistema 118 ha inviato immediatamente sul posto un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano.

Alcuni passanti sono intervenuti praticando le manovre di rianimazione, i soccorritori hanno poi stabilizzato la ragazzina che è stata poi trasferita all’ospedale di Legnano, dove è arrivata in “codice rosso”, vale a dire in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e sottoporre il guidatore ai test previsti in questi casi.