A Cocquio Trevisago un ciclo di incontri su sicurezza e giovani

Una serata dedicata a chi vuole conoscere e sapere di più, magari in relazione a temi che sono sempre più di stretta attualità come il disagio giovanile e la questione delle «baby gang» ma anche le truffe (purtroppo con particolare attenzione riguardo a quelle rivolte agli anziani) e i sistemi per evitarle, leggi «controllo di vicinato».

Una fotografia che andrà ad abbinarsi alle tante, piccole accortezze che si possono mettere in pratica. Ma che bisogna conoscere. Per questo l’amministrazione comunale di Cocquio Trevisago in collaborazione con la Polizia locale del comune valcuviano ha previsto un ciclo di incontri che avranno come obiettivo informare.

Il primo appuntamento si terrà presso la sala polivalente di via Motto dei Grilli venerdì 21 aprile alle 21 e tratterà, dopo una sintetica relazione da parte della polizia locale sulle attività svolte per la prevenzione dei reati – ali vandalici e fenomeni predatori, su truffe ai danni delle persone anziane e disabili, sui fenomeni legati alla vendita di sostanze stupefacenti, e su controllo del vicinato.

A questo incontro serale dedicato prevalentemente ad un pubblico adulto si combineranno due incontri distinti, uno sempre il 21 aprile, l’altro il 28 sempre dalle 8.30 alle 13.00 dedicato alle classi prime, seconde e terze delle scuole medie inferiori dove verranno toccati i temi del bullismo e della pericolosità circa l’uso di sostanze stupefacenti, il cyberbullismo e le responsabilità penali in materia di danneggiamenti. «Tratteremo ampiamente le tematiche più vicine alle persone, al cittadino», ha spiegato il comandante della polizia locale di Cocquio Trevisago Giuseppe Cattoretti nell’invitare alla massima partecipazione.