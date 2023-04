Criticità e disagi sulla statale tra Luino e Maccagno: l’assessore Martinelli fa chiarezza

Grazie alla presenza di due movieri, migliora la situazione sulla statale SS 394 tra Colmegna e Maccagno, da qualche giorno interessata da un cantiere che sta provocando diverse criticità e disagi ad automobilisti e frontalieri.

La situazione ha sollevato diverse polemiche sui social – e non solo – e ha portato le amministrazioni locali a sollecitare gli enti competenti per apportare migliorie alla viabilità.

A fare maggiore chiarezza su competenze e responsabilità, è l’assessore alla Polizia Locale e alla Viabilità luinese Ivan Martinelli: «Si porta a conoscenza dei cittadini e degli utenti della strada che l’Amministrazione luinese, cosciente delle potenziali criticità del nuovo cantiere sulla SS 394 tra Colmegna e Maccagno, non è rimasta inerte ma ha sollecitato fin da subito gli enti competenti affinché il disagio venisse affrontato e risolto, ancor prima della sua evidenza – ha detto Martinelli -. La Polizia Locale, oltre ad aver invitato in data 19 aprile u.s. i responsabili tecnici del cantiere a porre la giusta attenzione al flusso veicolare nelle ore di punta, ha preteso da subito, ed ottenuto soltanto dal 26 aprile, la presenza dei movieri nelle ore di maggior traffico. Della situazione viabilistica e delle code è stata informata la Prefettura di Varese».

«E’ opportuno fare alcune precisazioni – ha continuato l’assessore -, la strada interessata dal cantiere non è di competenza comunale essendo proprietà di Anas; conseguentemente tutti gli interventi debbono essere posti in essere dall’Ente proprietario della strada e dalla ditta incaricata dei lavori. I lavori sono stati commissionati ad Enel da parte di un privato. Enel si è avvalsa, a sua volta, di una ditta del settore, con modalità e procedure che esulano dalla competenza dell’Amministrazione e della Polizia Locale».

«La Polizia Locale di Luino ha ricevuto numerosissime segnalazioni, rispondendo alla maggior parte di esse – ha chiarito Martinelli -. Numerosi sono stati anche i commenti sopra le righe e gli insulti, attraverso i vari canali social. Tali commenti si qualificano da sé e si devono ritenere inappropriati e inaccettabili. La Polizia Locale non può lavorare o rendere i propri servizi a ditte private le quali sono tenute ad attrezzarsi autonomamente per evitare disagi alla circolazione. Ciò che può fare la Polizia Locale e a cui non si è mai sottratta all’occorrenza, è sanzionare i responsabili dei cantieri non a norma di legge. Si resta comunque disponibili ad accogliere ulteriori segnalazioni di disservizi e ritardi e ad inoltrarle ai responsabili tecnici competenti – ha concluso – confidando che i disagi si possano contenere, da ora e fino al termine dei lavori, a livelli accettabili».