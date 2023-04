Da Como al museo della ceramica di Cerro, al Midec la “Giornata di Studio”

L’associazione Amici del MIDeC – Museo Internazionale del Design Ceramico di Laveno Mombello, in collaborazione con Accademia di Belle Arti Aldo Galli – IED Network, Como presentare MIDeC.LAB, il laboratorio creativo ideato e a cura di Fabio Carnaghi.

Nell’ambito della terza edizione di Premio MIDeC Arte/Design, MIDeC.LAB è un laboratorio creativo appositamente rivolto agli studenti del Corso di Pittura e Linguaggi Visivi dell’Accademia di Belle Arti Aldo Galli – IED Network, Como. Il progetto didattico fornirà agli studenti competenze museologiche e museografiche a partire dal patrimonio culturale di MIDeC.

La Giornata di Studio, che si terrà giovedì 27 aprile 2023 presso MIDeC e che vedrà coinvolti in qualità di tutor il curatore Fabio Carnaghi, la storica dell’arte e docente Giacinta Cavagna di Gualdana e l’architetto e docente Devis Venturelli, offrirà ai partecipanti l’opportunità di un’esperienza immersiva nelle sale del Museo. In seguito, un percorso di ideazione creativa accompagnerà gli studenti fino all’elaborazione di un intervento artistico individuale. Gli esiti del laboratorio saranno presentati alla Giuria di Qualità di Premio MIDeC all’interno dell’apposita sezione MIDeC.LAB, da cui emergerà un progetto vincitore che sarà realizzato e presentato al pubblico in un evento dedicato.

MIDeC.LAB in collaborazione con Accademia di Belle Arti Aldo Galli – IED Network di Como nell’ambito di Premio MIDeC è promosso da Associazione Amici del MIDeC, con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto, con il patrocinio di Comune di Laveno Mombello, ADI-Associazione per il Disegno Industriale-Lombardia, AICC – Associazione Italiana Città della Ceramica, DcomeDesign, con il supporto di Hotel De Charme Laveno, NCI-Nuova Ceramica Industriale di Laveno, Bottega Costantini, Laveno.

MIDeC.LAB

Laboratorio Creativo

a cura di Fabio Carnaghi

in collaborazione con

il corso di Pittura e Linguaggi Visivi

Accademia di Belle Arti Aldo Galli – IED Network, Como

aprile-ottobre 2023

Giornata di studio 27 aprile 2023

presso MIDeC, Cerro di Laveno Mombello