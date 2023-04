È dedicata al pane la prima giornata della ristorazione

Una giornata dell’orgoglio della ristorazione, dopo tanti anni difficili dettati dalla pandemia: si chiama “Giornata della Ristorazione, si svolgerà il 28 aprile e l’ha organizzata Fipe Confcommercio nazionale, vedendo coinvolti più di 5000 locali in tutta Italia, circa 60 dei quali in provincia di Varese.

La Giornata della Ristorazione 2023, alla sua prima edizione, vuole valorizzare e rafforzare i valori ed il ruolo della ristorazione e della gastronomia italiana: l’obiettivo è riunire ristoratori di ogni livello per celebrare insieme un tema fondamentale per tutto il mondo della ristorazione, quello dell’ospitalità.

«L’ospitalità infatti non è solo quella limitata ai pernottamenti, alle camere d’albergo: è da intendere a 360 gradi: anche entrare in un locale e passare del tempo mangiando o bevendo qualcosa è ospitalità – spiega il presidente di Fipe Confcommercio Varese, Giordano Ferrarese – Quella che Fipe ha ideato è una giornata che possa rilanciare con orgoglio tutto il nostro settore della ristorazione, in collaborazione con tantissimi organi che sono fanno parte del nostro sistema: dall’Agricoltura alla Federazione Italiana Cuochi. Tutto un insieme che si mette a lavorare per proporre una giornata di convivialità non soltanto a tavola, ma anche in senso imprenditoriale».

«La convivialità è ciò che ci è mancato di più dal periodo del covid in avanti – sottolinea Damiano Simbula, presidente di Federcuochi Varese – Di conseguenza tentiamo di ricostruire il benessere di stare a tavola, proponendo piatti un po’ dimenticati della nostra tradizione e che vanno rivalorizzati».

La giornata, che cade di venerdì, prevede infatti dei piatti speciali, ideati dai locali aderenti che esporranno la locandina dell’iniziativa, e che hanno come primo ingrediente il pane, con ricette vecchie e nuove, tratte spesso dalla tradizione italiana di riuso di questo prezioso prodotto: nel nostro video alcuni ristoratori raccontano le loro scelte.

Ma ci saranno anche altri momenti, uno dei quali in particolare vuole diventare una cerimonia di tradizione: la benedizione del pane alla basilica di san Vittore a Varese, che si terrà il venerdì mattina. «Poichè questa è solo la prima di una serie di giornate, che si terranno ogni ultimo venerdì del mese di aprile di ogni anno, contiamo sul fatto che quella della benedizione del pane diventi una bella tradizione annuale» ha sottolineato Ferrarese.

«E’ una iniziativa davvero nuova, interessante, che mette insieme diverse realtà e coniuga il concetto di ospitalità a 360 gradi in un momento nel quale c’è uno sviluppo sul territorio del turismo sia sul territorio italiano, ma anche sul territorio Varesino davvero importante – ha commentato la vicesindaco di Varese Ivana Perusin – Un ringraziamento davvero a FIPE per l’impegno e per questa iniziativa, non solo perché sostiene l’economia del nostro territorio, ma anche perché verrà fatta una donazione alla Caritas: si riesce a coniugare quella che è l’economia con il bisogno e l’attenzione a chi effettivamente ha più bisogno di noi».

L’ELENCO DEI RISTORATORI ADERENTI IN LOMBARDIA