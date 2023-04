Giò Dipalma davanti a Spataro: il “Prealpi Orobiche” parla varesino

Prima parte di 2023 da incorniciare per Giuseppe “Giò” Dipalma e per il suo navigatore “Cobra”. Il binomio varesino, già vincitore al Rally dei Laghi, si è imposto anche nel “Prealpi Orobiche” disputato nello scorso fine settimana consolidando così la vetta della classifica nel CRZ 2. Ovvero il “campionato di Zona 2” che comprende una serie di gare tra Lombardia e Liguria.

Dipalma (foto Alquati), che era a bordo di una Skoda Fabia Rally2 Evo del team Erreffe ha preceduto di 29″8 Andrea Spataro in un derby tutto targato Varese (quest’ultimo è di Cremenaga anche se ora vive in Valle d’Intelvi) che ha monopolizzato la gara bergamasca. E che ha ricalcato quello del Laghi conclusosi con lo stesso ordine di arrivo.

Il luinese questa volta ha utilizzato una Volkswagen Polo R2, sempre con Alessia Muffolini sul sedile di destra ed è stato bravo a tenere lontani gli altri pretendenti alle prime posizioni: terza la Skoda di Guerra-Maifredini, quarta la Ford Fiesta Wrc di Paccagnella e di un altro varesino, Roberto Mometti, quinta l’ennesima Fabia di Bracchi e Doglio.

«Il Prealpi Orobiche è stata gara molto divertente – ha spiegato il malnatese Dipalma al traguardo – con prove tecniche e di alto livello. Ringraziamo soprattutto la squadra che ha risolto prontamente un problema emerso all’inizio dello shakedown consentendo poi di vincere la gara».

ELBA: BRAVO PEDERZANI, CRUGNOLA SI DIVERTE

Sempre nello scorso weekend si è disputato il Rallye Elba valido come prova di apertura della IRCup. La gara toscana è andata alla Skoda Fabia Rally2 di Marco Signor e Patrick Bernardi che hanno preceduto di 20.9 quella di Sartor e Rocca e di 38.1 la Volkswagen Polo di Ale Re e Menchini. Nell’ordine di arrivo brilla però anche il quinto posto del giovane gaviratese Riccardo Pederzani, affiancato da Gabriele Zanni (su VW Polo R5) a poco più di 50″ dal vincitore. Nella stessa gara, 13a piazza assoluta per il campione d’Italia Andrea Crugnola che, come al “Laghi”, ha scelto di tenersi in allenamento e di divertirsi insieme ad Andrea Sassi su una piccola e datata Peugeot 106. Per l’equipaggio varesino vittoria tra le due ruote motrici oltre che di classe.

MIELE, SFORTUNA CROATA

Partecipazione sfortunata per Mauro Miele e Luca Beltrame al Croatia Rally valido per il mondiale WRC. Il binomio della DreamOne Racing, su Skoda Fabia Rally 2, puntava alla classifica della Masters’ Cup ma si è dovuto ritirare a due prove dalla fine per un problema causato dal carburante. Una disdetta visto che il veterano bustocco era secondo della categoria alle spalle del solo Armin Kremer.