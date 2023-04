Il Csi ricorda Mario Antonini con il “Discobolo d’oro”

Domenica 16 aprile il Csi ha celebrato a Venegono Inferiore il consueto momento associativo pasquale.

Grande commozione, in questa edizione, per la consegna del Discobolo d’Oro alla memoria di Mario Antonini, figura centrale del comitato provinciale Csi e non solo, scomparso all’età di 74 anni nell’aprile 2022.

«ll Discobolo premia l’impegno di chi nella nostra associazione, per diverse decadi, abbia portato avanti i valori dello sport, con impegno, passione e dedizione».

«Mario Antonini era una storica colonna portante del nostro comitato. Per decenni ha ricoperto diversi ruoli, anche a livello regionale. Un uomo che ha lasciato il segno nella vita e nel volontariato, così come testimonia anche la “mattonella” incisa col suo nome che l’amministrazione comunale ha voluto dedicargli nella Piazza delle Associazioni».

Nella foto la consegna alla famiglia (moglie, figlio e nipote) da parte di Diego Peri, l’attuale presidente provinciale, e Coletto Redento, storico presidente provinciale del comitato Csi per 20 anni.