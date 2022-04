Addio a Mario Antonini, colonna portante del Csi Varese

«Con profonda tristezza nell’animo e nel cuore vi informo che Mario Antonini è stato chiamato alla casa del Padre. La Messa dello sportivo di questa sera sarà un’occasione per pregare per lui». Con queste queste parole il presidente provinciale del Csi Diego Peri ha comunicato all’associazione la notizia della scomparsa, avvenuta oggi, di Mario Antonini, per tanti anni impegnato con passione assoluta nella promozione dello sport giovanile in provincia di Varese.

Colonna portante per tanti anni del comitato provinciale, Antonini – che avrebbe compiuto 75 anni tra pochi giorni, il 25 aprile – ha occupato diversi ruoli importanti nel Csi provinciale ma anche a livello lombardo come consigliere regionale. E’ stato inoltre per tanti anni presidente del suo amato Csi Stella di Venegono Inferiore.

«Nonostante i suoi titoli e i tanti successi raggiunti Mario ha sempre continuato a lavorare con umiltà per la nostra associazione, fino all’ultimo – dice Peri – In tanti lo ricorderanno seduto alla scrivania della presidenza, sempre presente e pronto a dare una mano a tutti. Da oggi quella sedia rimarrà vuota e il telefono della segreteria di presidenza suonerà diverso, senza la sua voce squillante a rispondere alle nostre chiamate. Sarà ancora nei nostri cuori, però, nelle testimonianze di affetto e stima di chi lo ha conosciuto e nei tanti semi che ha piantato in una vita piena di impegno e dedizione».

Il Centro Sportivo Italiano si unisce al dolore dei famigliari e sui campi e nelle palestre Csi Varese è stato indetto un minuto di silenzio da osservare prima di tutti gli eventi ufficiali e degli allenamenti previsti nel fine settimana.

La data dei funerali non è ancora stata fissata.